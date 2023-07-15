Наразі ЗСУ зосередилися на знесиленні російських окупантів артилерією

Українські війська змінили тактику ведення контрнаступу, що дало їм змогу скоротити втрати у військовій техніці, хоча й для цього довелося уповільнити деокупацію територій. Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, рівень втрат техніки ЗСУ знизився до 10% у останні тижні завдяки тому, що Україна змінила тактику ведення контрнаступу. Зокрема, ЗСУ зосередилися більше на знесиленні російських окупантів артилерією і ракетами великої дальності, ніж на атаками по замінованих Росією полях.

Військові експерти, на яких посилається The New York Times, кажуть, що перші 25 км контрнаступу будуть найважчими, оскільки військам, які наступають, як правило, потрібно втричі більше сил – озброєння, особового складу або того й іншого – ніж тим, хто обороняється.

Напередодні у Пентагоні прокоментували твердження про те, що контрнаступ Збройних сил України відбувається з меншою швидкістю, ніж очікувалося.Директор операцій об’єднаного штабу Пентагону Дуглас Сімс наголосив, що наразі українські бійці перебувають у розпалі запеклих бойових дій. За його словами, українські військові проводять свої контрнаступальні операції у чудовій послідовності на полі бою.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що прогнозувати перебіг контрнаступу неможливо через природу війни. Він закликав не робити прогнозів щодо перебігу контрнаступу, оскільки це не є можливим.