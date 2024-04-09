Процес розмінування деокупованих територій

Близько 156 тис. км2, що становить 26% території України, наразі є потенційно небезпечними через російський мінний терор. Про це під час засідання уряду у вівторок, 9 квітня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, якого цитує Урядовий портал.

За словами голови уряду, з початку року фахівцями підрозділів ДСНС було обстежено понад 80 тис. га земель, з яких 74 тис. га повернули в експлуатацію.

«Прагнемо створити ефективний ринок розмінування, залучити максимум інновацій, налагодити масове виробництво техніки, щоб процес знешкодження російського мінного сміття зайняв не десятиліття, а роки», – сказав прем’єр-міністр.

Шмигаль зазначив, що участь в процесі розмінування вже беруть дві сертифіковані вітчизняні машини, також відбуваються випробування третьої.

«Сертифіковано 34 оператори протимінної діяльності, ще десятки підприємств проходять цю процедуру. Загалом розмінуванням займаються близько 750 піротехнічних груп. Робимо все можливе, щоб їхня кількість постійно зростала», – заявив він.

Голова Кабміну також повідомив, що міжнародна коаліцію гуманітарного розмінування вже залучила в цей сектор понад 700 млн доларів.

Додамо, що згідно з даними від ДСНС станом на лютий 2024 року найбільш забрудненими «мінними» регіонами України є Харківська, Донецька і Херсонська області.