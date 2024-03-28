Одного із чоловіків госпіталізували з травматичною ампутацією ніг

У селі Червоний маяк Херсонської області двоє чоловіків підірвалися на російській міні, коли збирали дрова. Внаслідок вибуху один з них загинув на місці. Про це повідомили у четвер, 28 березня, у Херсонській обласній прокуратурі.

Подія трапилась у середу, 27 березня, близько 19:00. Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, один із чоловіків загинув на місці. Ще одного, 38-річного чоловіка, – госпіталізували із травматичною ампутацією ніг.

Прокуратура Херсонської області розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством.

Село Червоний Маяк Херсонської області росіяни окупували на початку повномасштабного вторгнення. 10 листопада 2022 року ЗСУ звільнили село під час контрнаступу. У ДСНС неодноразово наголошували, що на територіях, де відбувались бойові дії або були окупованими, підвищена мінна небезпека.

Зазначимо, що через військову агресію Росії Україна стала однією з найзабрудненіших боєприпасами країн світу. Станом на 29 лютого 2024 року, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, потенційно замінованими внаслідок російського вторгнення залишались 156 тис. кв. км, тобто близько 25% від загальної площі держави.

Нагадаємо, 8 березня 2024 року у селі Широка Балка Херсонської області внаслідок детонації боєприпасу він загинув на місці. Чоловік обробляв змелю та наїхав трактором на російську міну.