Раніше в приміщенні на Коперника працювало бістро "Час поїсти"

Наприкінці квітня Фонд держмайна України провів аукціон зі здачі в оренду приміщень на вул. Коперника, 3, що перебувають на балансі Львівського національного університету імені Івана Франка. Стартова ціна лота площею 357 м2, становила 604 грн. Переможець запропонував 142 610 грн орендної плати в місяць, що становить 400 грн за м2. За інформацією від львівських агентств нерухомості, це є ринкова ціна за оренду приміщень на вул. Коперника.

Договір оренди укладається на 5 років, повідомили ZAXID.NET у Фонді держмайна. Половина суми орендної плати ітиме в державний бюджет, половина – балансоутримувачу, тобто Львівському університету.

В аукціоні перемогла фізична особа підприємець Анастасія Михалюк. У коментарі ZAXID.NET вона розповіла, що на вул. Коперника, 3 планується відкриття нового закладу громадського харчування, проте поки більш детальна інформація не розголошується.

Анастасія Михалюк зареєструвала ФОП у жовтні 2023 року – сім місяців тому. Вона вказала 65 видів діяльності, основний із них – діяльність у сфері зв’язків з громадськістю.

Із 24 листопада до 15 січня, за даними сервісу YouControl, Анастасія Михалюк взяла участь у чотирьох тендерах на організацію гарячого харчування для школярів на загальну суму майже 7 млн грн. В усіх вона була єдиною учасницею і в усіх перемогла. Договори укладені з Городоцькою міськрадою і Великолюбінською селищною радою на Львівщині.