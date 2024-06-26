Президент Словаччини Петер Пеллегріні

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна доєднається до чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України. Як заявив він у середу, 26 червня, частину боєприпасів, які постачатимуться, буде відновлено на словацьких заводах, пише TASR.

«Словаччина збільшила виробництво на своїх заводах, де виробляються або відновлюються боєприпаси необхідних калібрів», – сказав він після зустрічі зі своїм чеським колегою Петром Павелом у Празі.

Також словацький лідер заявив, що вже запланував свою зустріч із Володимиром Зеленським. Вона відбудеться або цього тижня у Брюсселі під час Європейської ради, або під час майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні.

Зазначимо, що до ініціативи Чехії з закупівлі боєприпасів для України долучилися понад 20 країн. Але уряд Словаччини не взяв участь у кампанії, заявивши, що конфлікт «не має військового вирішення», а відправка зброї в Україну «лише продовжить війну». Відтак Словаччина на державному рівні не долучилася до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України.

Нагадаємо, у лютому президент Чехії Петр Павел оголосив, що знайшов близько 800 тис. боєприпасів для України (500 тис. калібру 155 мм і 300 тис. – 122 мм) у третіх країнах. Петр Павел закликав ЄС фінансово підтримати закупівлю снарядів для України у межах так званої чеської ініціативи.

Однак, як стало відомо, країни-союзниці України зіштовхнулись з проблемами зростання цін на боєприпаси та їхньою низькою якістю. Це призводить до того, що половину отриманих за межами Європи снарядів не можливо відправити в Україну так швидко, як планувалося. Відтак їх потрібно відновлювати на європейських заводах.