У квітні 2023 року Україна отримала від Словаччини 13 винищувачів МіГ-29

Уряд Словаччини звернувся до поліції з проханням провести розслідування проти колишнього уряду та міністра оборони Ярослава Надя через передання Україні у 2023 році винищувачів МіГ-29 і комплектуючих зенітно-ракетних комплексів «Куб». Про це заявив державний секретар Міністерства оборони Словаччини Ігор Меліхер, передає «Європейська правда» у п’ятницю, 21 червня.

За словами Меліхера, уряд Словаччини вбачає зраду у діях Надя, оскільки передання Україні словацьких засобів ППО поставило під загрозу повітряний простір Словаччини й життя її громадян.

«Міністерство оборони подає кримінальну скаргу за підозрою у скоєнні злочину диверсії, державної зради, зловживанні владою і невиконанні фідуціарних обов'язків», – додав Ігор Меліхер.

Держсекретар Міноборони Словаччини зазначив, що тимчасовий уряд на чолі з Едуардом Гегерою, який розпорядився передати Україні МіГ-29, був перехідним, а тому не мав на це повноважень.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МіГ-29 та компонентів системи протиповітряної оборони «Куб». Передача військового обладнання офіційно завершилась у квітні того ж року.