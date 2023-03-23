Словаччина передала Україні чотири винищувачі МіГ-29
Найближчими тижнями Україні буде передано ще дев'ять літаків
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У четвер, 23 березня, зі Словаччини в Україну були доставлені перші чотири винищувачі МіГ-29. Про це повідомив у Facebook міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.
«Перші чотири винищувачі МіГ-29 благополучно передані ЗСУ і вже покинули територію Словацької Республіки», – йдеться у повідомленні.
Трансфер було здійснено українськими пілотами, ВПС Словаччини гарантували безпеку.
«Інші літаки будуть передані Україні найближчими тижнями, але з оперативних причин ми не надаватимемо жодної додаткової інформації заздалегідь», – додав міністр.
За словами міністра оборони Словаччини, що словацький уряд і надалі допомагатиме Україні рятувати людські життя, оскільки це Росія вторглася на територію України.
Як повідомлялZAXID.NET, 17 березня уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МіГ-29. Країна надасть 13 літаків радянського виробництва, аби посилити українських захисників.
Що відомо про винищувач МіГ-29
Винищувач МіГ-29 є одним із найбільш відомих і широко використовуваних бойових літаків у світі. Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР упродовж 80-х років ХХ століття. Наразі перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України.
Основне завдання МіГ-29 полягає у забезпеченні повітряної переваги над противником і захисті повітряного простору. Винищувач здатен виконувати різноманітні завдання, наприклад, наведення ударів по наземних цілях, захист Повітряних сил від ворожих атак і проведення розвідки.
Технічні характеристики МіГ-29
- Екіпаж: 1 або 2 людини.
- Максимальна швидкість: 2450 км/г на висоті 13 000 м.
- Бойовий радіус: 700 км.
- Дальність польоту: 1 430 км.
- Дальність польоту з ППБ: 2 100 км.
- Практична стеля: 18 км.
- Швидкопідйомність: 300 м/с.
- Розміри та маса МіГ-29:
- Довжина: 17, 32 м
- Висота: 4, 73 м.
- Розмах крила: 11, 36 м.
- Маса порожнього: 10 900 кг.
- Максимальна злітна маса: 18 100 кг.
МіГ-29 озброєний авіаційною гарматою калібром 30 мм, боєзапас якої становить 150 снарядів. Також на літак можна підвісити до шести ракет класу повітря-повітря і бомб.
Винищувач може скидати авіаційні бомби калібру 250 і 500 кг. Також до складу бомбардувального озброєння МіГ-29 входять міни й осколкові авіабомби. За даними Defence Express, вартість одного літака становить понад 20 млн доларів.
МіГ-29 має близько 18 модифікацій, дві з яких українські:
- МіГ-29 МУ1 – українська модернізація МіГ-29, яка має збільшену на 20% дальність виявлення цілі. До 100 км у передній півсфері, до 45 км – у задній. До винищувача йдуть вдосконалені ракети Р-27ЕР1 та Р-27ЕТ1. Дальність їхнього пуску – до 95 км.
- МіГ-29 МУ2 – цей винищувач є подальшим розвитком версії МіГ-29 МУ1. Літак має можливість запускати ракети класу земля-повітря та модернізовану авіоніку.