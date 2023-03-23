Усього Словаччина пообіцяла надати Україні 13 літаків

У четвер, 23 березня, зі Словаччини в Україну були доставлені перші чотири винищувачі МіГ-29. Про це повідомив у Facebook міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

«Перші чотири винищувачі МіГ-29 благополучно передані ЗСУ і вже покинули територію Словацької Республіки», – йдеться у повідомленні.

Трансфер було здійснено українськими пілотами, ВПС Словаччини гарантували безпеку.

«Інші літаки будуть передані Україні найближчими тижнями, але з оперативних причин ми не надаватимемо жодної додаткової інформації заздалегідь», – додав міністр.

За словами міністра оборони Словаччини, що словацький уряд і надалі допомагатиме Україні рятувати людські життя, оскільки це Росія вторглася на територію України.

Як повідомлялZAXID.NET, 17 березня уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МіГ-29. Країна надасть 13 літаків радянського виробництва, аби посилити українських захисників.

Що відомо про винищувач МіГ-29

Винищувач МіГ-29 є одним із найбільш відомих і широко використовуваних бойових літаків у світі. Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР упродовж 80-х років ХХ століття. Наразі перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України.

Основне завдання МіГ-29 полягає у забезпеченні повітряної переваги над противником і захисті повітряного простору. Винищувач здатен виконувати різноманітні завдання, наприклад, наведення ударів по наземних цілях, захист Повітряних сил від ворожих атак і проведення розвідки.

Технічні характеристики МіГ-29

Екіпаж: 1 або 2 людини.

Максимальна швидкість: 2450 км/г на висоті 13 000 м.

Бойовий радіус: 700 км.

Дальність польоту: 1 430 км.

Дальність польоту з ППБ: 2 100 км.

Практична стеля: 18 км.

Швидкопідйомність: 300 м/с.

Розміри та маса МіГ-29:

Довжина: 17, 32 м

Висота: 4, 73 м.

Розмах крила: 11, 36 м.

Маса порожнього: 10 900 кг.

Максимальна злітна маса: 18 100 кг.

МіГ-29 озброєний авіаційною гарматою калібром 30 мм, боєзапас якої становить 150 снарядів. Також на літак можна підвісити до шести ракет класу повітря-повітря і бомб.

Винищувач може скидати авіаційні бомби калібру 250 і 500 кг. Також до складу бомбардувального озброєння МіГ-29 входять міни й осколкові авіабомби. За даними Defence Express, вартість одного літака становить понад 20 млн доларів.

МіГ-29 має близько 18 модифікацій, дві з яких українські: