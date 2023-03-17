Раніше Словаччина планувала передати Україні тільки 10 винищувачів

Уряд Словаччини схвалив передачу радянських винищувачів МіГ-29 Україні. Рішення про надання 13 літаків ухвалили одноголосно. Коли саме прибудуть літаки, у Словаччині не зазначають.

Про ухвалене рішення повідомив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер у п'ятницю, 17 березня. Він заявив, що 13 МіГ-29, які вже були зняті з озброєння Словаччини у 2022 році, найближчим часом рушать до України.

«Уряд Словаччини щойно ухвалив передачу 13 МіГ-29 до України. Обіцянки повинні дотримуватися, і коли Володимир Зеленський попросив більше озброєння, включаючи винищувачі, я сказав йому, що ми зробимо все можливе. Радий, що інші роблять те саме», – заявив Едуард Геґер.

Словацьке видання Teraz повідомило, що на засіданні щодо передачі МіГ-29 уряд заявив про готовність надати Україні частину радянських ЗРК «Куб».

На початку березня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що країна планує передати Україні 10 з 11 своїх винищувачів МіГ-29. Чому кількість радянських літаків для України збільшилась, в уряді не розповіли.

Зазначимо, 9 березня Польща першою з країн-союзниць підтвердила передачу винищувачів МіГ-29. Керівник канцелярії президента Польщі Павел Шрот заявив, що Польща готова передати радянські літаки, проте не уточнив їхню кількість. МіГ-29 передадуть у межах ширшої коаліції з іншими країнами.