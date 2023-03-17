Під час військових навчань українців Grot розкритикували за ненадійність

Польська компанія Fabryka Broni Łucznik-Radom уклала контракт на постачання партії польських карабінів Grot для бійців Збройних сил України. Попри заяви про низьку якість та технічні проблеми карабінів, в міноборони Польщі заявили, що українці позитивно відгукуються про Grot.

Про постачання нової партії карабінів повідомив у п'ятницю, 17 березня, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Він зазначив, що ЗСУ замовили зброю на фабриці у Радомі. Точну кількість карабінів, які замовили, Маріуш Блащак не повідомив.

У січні 2023 року видання Onet повідомило, що під час спільних стрільб польських та українських спецпризначенців у карабінах Grot виявили низку проблем. Видання поставило під сумнів, чи відповідає таке озброєння базовим потребам армії.

«У записці йдеться про те, що карабіни Grot постійно заклинювали, у багатьох екземплярах після стрільб бракувало гвинтів кріплення ствола, пластикової накладки важеля перезарядки або фіксатора висунення приклада.Такі збої та заклинювання карабіна в критичні моменти бою означають навіть загрозу смерті для солдата», – написали в Onet.

Маріуш Блащак відповів на критику, зазначивши, що українські військові залишилися задоволеними карабінами та все ж уклали договір на постачання Grot.

«У мене хороші новини для польської збройової промисловості. Чимало карабінів українці вирішили замовити на фабриці в Радомі (у Fabryka Broni "Łucznik"). Я думаю, що це найкраща відповідь на всі ці публікації», – заявив польський міністр оборони.

Маріуш Блащак не уточнив, скільки саме карабінів замовила Україна та звідки надійде фінансування поставки. Є ймовірність, що гроші на придбання карабінів надійдуть із західних фондів підтримки.

Grot – це карабін польської розробки, перший зразок якого випустили у 2010 році. Автомат стріляє набоями 5,56×45 мм, які відповідають стандартам НАТО. Конструкція карабіна є модульною системою, частини якої можна замінити та зібрати необхідне модифіковане озброєння.