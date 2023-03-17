Партія з 240 вантажівок поїде до України вже наступного тижня.

Міноборони Бельгії має намір передати 240 військових вантажівок для Збройних сил України. Про це повідомляє видання De Standaard.

Партія з 240 вантажівок Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi і Volvo Manumat поїде до України вже наступного тижня.

Бельгійській армії належить угруповання вантажівок Volvo з 400 одиниць. Це вантажні моделі, моделі з тентом або краном, і навіть деякі евакуатори.

Замість того, щоб просто поступово виводити вантажівки з експлуатації - нові наземні транспортні засоби будуть поставлятися з цього року в ніші держави – більшість з них тепер будуть відправлені в Україну.

«Часто акцент робиться на поставках озброєння, але українські підрозділи також дуже чекають на ці вантажівки. Під час конфлікту логістика є щонайменше такою ж важливою, як і зброя», – зазначили в міноборони Бельгії.

Вантажівки були в експлуатації з початку 1990-х років. Тому кілька місяців тому було розпочато масштабну операцію з їх перевірки та ремонту. У міноборони переконані, що 240 машин, які зараз відправляються до української армії, перебувають у хорошому стані.

Всі інструкції та запасні частини, які ще були на складі, також включені в комплект поставки.

Міністерка оборони Людівін Дедондер каже, що кожен український запит перевіряється щодо його здійсненності в оборонному відомстві та бельгійській промисловості.

Вона додала, що окрім поставки вантажівок, 100 бельгійських інструкторів також візьмуть участь у підготовці українських солдатів.

Головною перевагою Volvo є те, що їх механіка відносно проста. Тому українці не потребують додаткового навчання, щоб розпочати експлуатацію або самостійно забезпечити технічне обслуговування.