САУ Archer від BAE Systems

Уряд Швеції ухвалив рішення передати Україні вісім самохідних артилерійських установок (САУ) Archer. Про це посилаючись на заяву міністра оборони Швеції Пола Джонсона пише Dagens Nyheter.

«Вони дадуть українцям можливість вивести з ладу російські артилерійські системи», – йдеться у заяві.

За додатковими поправками до бюджету, поданими до парламенту, уряд також просить передати Україні 10 танків Leopard 2.

Разом вісім артилерійських гармат і десять танків оцінюються у понад 6 мільярдів крон – приблизно 537 млн євро. Це гроші, які Збройні сили мають отримати протягом 2024-2026 років, щоб мати можливість замінити те, що передадуть Україні.

Швеція зараз має 48 одиниць Archer, з яких 24 використовуються шведськими Збройними силами. Інші 24 перебувають на зберіганні. Окрім восьми танків Archer, десяти Leopard 2 Швеція вирішила підтримати Україну 50 бойовими машинами, 90 системами ППО та протитанковими засобами.

Україна отримає установки за кілька місяців, на них будуть встановлені комп'ютери для управління вогнем, відбудуться навчання українського персоналу, а також поряд з Україною буде створено логістичний хаб для обслуговування та ремонту. Вважається, що Україна може використати шість із восьми одиниць одночасно на полі бою, оскільки дві необхідно тримати в резерві, щоб отримати можливість підібрати запчастини.

Що відомо про САУ «Archer»

Archer – це шведська 155-мм самохідна артилерійська установка, розроблена компанією BAE Systems Bofors. Її артилерійська частина повністю автоматизована. В основі установки – 155-мм гармата FH 77B із довжиною ствола у 55 калібри. Механізм заряджання дозволяє випускати 6 снарядів за 30 секунд по різних траєкторіях.

Артилерійський комплекс здатен вести вогонь усією номенклатурою боєприпасів стандарту НАТО включно з боєприпасами BONUS та коригованими снарядами M982 Excalibur, котрі нині використовують артилеристи ЗСУ.

Максимальна дальність стрільби складає 30 км звичайним снарядом (HE), 40 км – активно-реактивним снарядом (HE ER) та 60 км – коригованим снарядом Excalibur.