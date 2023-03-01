Швеція передала Україні партію тимчасових мостів
Для відновлення дорожніх шляхів Швеція надала Україні чотири катери та 14 секцій понтонів
Швеція передала Україні партію понтонних мостів, які тимчасово замінять зруйновані російськими окупантами переправи. Тимчасові мости передали Агентству відновлення та розвитку інфраструктури разом з чотирма катерами-понтонами.
Тимчасові переправи вже прибули до України, повідомили в міністерстві інфраструктури у середу, 1 березня. Всього Швеція передала чотири катери, які можна використовувати як понтонні переправи, а також 14 секцій для тимчасових мостів. «Їх можна комбінувати у переправи різної довжини. Конструкції вже прибули в Україну. Їх оперативно розвантажують, щоб відправити на необхідну локацію», – повідомили у прес-службі Мінінфраструктури України.
В міністерстві розповіли, що тимчасові мости – це швидкий та ефективний спосіб відновити транспортне сполучення звільнених регіонів з рештою країни. Раніше понтонні мости для підтримання транспортних сполучень надсилали Чехія, Франція та Норвегія. «Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ на державних дорогах України зруйновано 153 мости та шляхопроводи. Завдяки роботі дорожників та міжнародній підтримці відновлено проїзд 80 тимчасовими переправами», – повідомили в міністерстві інфраструктури.
Раніше Швеція анонсувала передачу Україні 10 танків Stridsvagn 122, які є модернізованою версією Leopard 2A5 з додатковою бронею та гранатометом. Про передачу танків разом з додатковими компонентами для ППО розповіли в міністерстві оборони Швеції 24 лютого. Крім того, Швеція оголосила про фінансовий пакет допомоги для гуманітарних програм сумою понад 47 млн євро.