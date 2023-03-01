Понтонні переправи вже прибули до України

Швеція передала Україні партію понтонних мостів, які тимчасово замінять зруйновані російськими окупантами переправи. Тимчасові мости передали Агентству відновлення та розвитку інфраструктури разом з чотирма катерами-понтонами.

Тимчасові переправи вже прибули до України, повідомили в міністерстві інфраструктури у середу, 1 березня. Всього Швеція передала чотири катери, які можна використовувати як понтонні переправи, а також 14 секцій для тимчасових мостів. «Їх можна комбінувати у переправи різної довжини. Конструкції вже прибули в Україну. Їх оперативно розвантажують, щоб відправити на необхідну локацію», – повідомили у прес-службі Мінінфраструктури України.

В міністерстві розповіли, що тимчасові мости – це швидкий та ефективний спосіб відновити транспортне сполучення звільнених регіонів з рештою країни. Раніше понтонні мости для підтримання транспортних сполучень надсилали Чехія, Франція та Норвегія. «Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ на державних дорогах України зруйновано 153 мости та шляхопроводи. Завдяки роботі дорожників та міжнародній підтримці відновлено проїзд 80 тимчасовими переправами», – повідомили в міністерстві інфраструктури.

Раніше Швеція анонсувала передачу Україні 10 танків Stridsvagn 122, які є модернізованою версією Leopard 2A5 з додатковою бронею та гранатометом. Про передачу танків разом з додатковими компонентами для ППО розповіли в міністерстві оборони Швеції 24 лютого. Крім того, Швеція оголосила про фінансовий пакет допомоги для гуманітарних програм сумою понад 47 млн євро.