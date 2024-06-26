У Львові митці розроблятимуть художні практики для ветеранів

Муніципальний мистецький центр оголосив конкурс на тримісячну програму «Тилові справи» для митців, які мешкають у Львові. Програма має на меті дослідити мистецькі практики як інструмент ментального відновлення людей, які мають досвід війни. У мистецькому центрі зазначають, що зареєструватися на конкурс можна до 29 червня

«"Тилові справи" – це навчальна програма для митців, які через художні практики будуть підтримувати ветеранів, військовослужбовців на реабілітації та їхніх сімей. Передбачено теоретичні заняття та можливість застосування їх практично у взаємодії з військовослужбовцями, їхніми родинами та внутрішньо переміщеними українцями, чиї права порушили через війну», – розповіли у мистецькому центрі.

Психологи та психотерапевтами програми стали Людмила Підлипна та Мирослава Дзісь. Крім цього, мистецький центр запросив таких експертів та лекторів як Олексій Ковжун, Андрій Жолоб, Марта Сирко, Христина Бадзян, Тетяна Казанцева тощо. Подати заявку на навчання можна за посиланням, а переглянути програму курсу можна тут. Проєкт «Тилові справи» триватиме три місяці й передбачає гонорар для учасників.

Зазначимо, що мистецький центр у межах напрацювання програми «Тилові справи» реалізує пілотний проєкт терапії мистецтвом. Йдеться про художні заняття для військовослужбовців, які лікуються у Львові. Викладачка Марія Пляцко з психологинями проводить заняття мистецтвом з пацієнтами реабілітаційного центру UNBROKEN.

Додамо, що програму «Тилові справи» створює та розробляє ГО "Культурна агенція Лінія Втечі" та команда Муніципального мистецького центру в рамках програми UNESCO's Art-Lab for Human Rights and Dialogue за підтримки Львівського культурного хабу.