Вікторія Трибушна відкрила кав’ярню, про яку вона планувала з чоловіком

У Львові створили карту ветеранського бізнесу, щоб львів’яни підтримали їхню справу. Міська рада повідомляє про 19 бізнесів, які започаткували колишні військовослужбовці або їхні родичі. Карту постійно оновлюватимуть і додаватимуть нові підприємства.

Онлайн-мапа показує, які види бізнесу розвивають наші ветерани. Про кожен об’єкт можна дізнатися його контактні дані, місце розташування, а також перейти за посиланням на сайт чи соцмережі. Там можна вибрати бізнес за категоріями: кав’ярні та ресторани, послуги, виробництво, агробізнес, дозвілля, торгівля.

«Міська рада активно підтримує бізнес ветеранів та їхніх рідних. Ми вже видали понад 80 сертифікатів ваучерної підтримки на розвиток ветеранського бізнесу – до 300 тисяч гривень кожен. В такий спосіб ми допомагаємо ветеранам адаптуватися до мирного життя, а разом з тим зміцнюємо економіку нашої громади», – зазначила директорка департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Інна Свистун.

Одним з таких започаткованих бізнесів є кав’ярня «Кава на двох», яку на проспекті Чорновола, 77 у Львові відкрила вдова військового Вікторія Трибушна. Про власну справу вони мріяли разом з чоловіком Андрієм Муравським. Щоб відкрити кав’ярню, бухгалтерка Вікторія змінила професію, пройшла курси та отримала ваучерну підтримку від міста.

«Ще до повномасштабного вторгнення чоловік сказав, що отакий бізнес треба на старість. Він сказав, що сфера обслуговування – це для людей, це емоції, позитив і нам треба думати, щоб нам таке зробити. Ми тоді просто поговорили про це, і на тому все закінчилось», – пригадує Вікторія Трибушна.

Андрій Муравський загинув торік у лютому при обороні Бахмута. Тоді Вікторія зрозуміла, що має самотужки втілити їхні плани. За ваучерну підтримку жінка закупила обладнання.

«Я не знаю насправді, як я наважилась на це. Все було лише на якомусь адреналіні, бо і фізичний, і психологічний стани були далеко не найкращими. Воно мене добре витягло з того дна, на якому я була. Саме навчання при міській раді, курси від Центру підтримки підприємництва стали для мене першим кроком в бік соціалізації, бо було дуже важко сприймати людей, спілкуватися, взагалі дивитися на людей, на військових, які повертаються, але я розуміла, що там безпечно, що там такі самі ветерани», – каже Вікторія.

Торік 30 ветеранів та їхніх дружин отримали до 300 тисяч гривень ваучерної підтримки на свій бізнес, а цьогоріч сертифікати отримали ще 53 ветерани. Загалом Львівська міська рада пропонує вже 13 видів ваучерів для допомоги підприємцям.

Іншими бізнесами ветеранів та їхніх дружин, які підтримало місто, є:

Ветеранів-підприємців та їхніх рідних запрошують заповнювати форму, щоб додати бізнес на карту.