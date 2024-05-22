У закладах можна зарядити гаджети, якщо вдома чи офісі немає електропостачання

У Львові діє інтерактивна карта закладів, зокрема кафе та ресторанів, які мають генератори чи укриття. Як повідомляє Львівська міськрада, у цих закладах можна зарядити гаджети, якщо вдома чи в офісі немає електропостачання.

«На цій карті є кафе, ресторани й коворкінги, які мають генератор чи укриття (або ж усе разом), щоб ви знали куди піти працювати/заряджатися, якщо ваш дім чи офіс сьогодні без електрики. Хочемо, щоб всі львів'яни знали, де шукати струм», – розповідають розробники мапи з агентства Stroom Digital.

Мапа постійно оновлюється завдяки повідомленням від мешканців. Львів’ян закликають заповнювати цю форму, якщо вони знають підприємства та заклади з генераторами, яких немає на карті.

Корисні поради і лайфхаки, як вижити без електропостачання читайте у спецрубриці ZAXID.NET Без світла.