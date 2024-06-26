ТзОВ «ТД-Камо» купило приміщення з бомбосховищем у Калуші у травні 2015 року

Львівський окружний адміністративний суд підтримав позов Калуської окружної прокуратури до ТзОВ «ТД-Камо», зобов’язавши компанію зі Львова привести у належний стан бомбосховище на вул. Писарській,36 у Калуші.

Як йдеться у рішенні суду від 17 червня, ТзОВ «ТД-Камо» купило приміщення з бомбосховищем у Калуші у травні 2015 року. В укритті, взятому на облік у 1982 році, площею 161 м2 можуть розміститися 150 людей.

Під час судового засідання представники компанії зазначили, що не мають у Калуші жодного працівника, а директор і власники фірми користуються укриттям на вул. Тарнавського у Львові.

«Перебування захисної споруди в приватній власності не звільняє власника майна від обов’язку утримання об’єкту в належному стані для використання за призначенням і користування жителями територіальної громади», – повідомили 26 червня у Закарпатській обласній прокуратурі.

Львівський окружний адміністративний суд підтримав позов правоохоронців і зобов’язав ТзОВ «ТД-Камо» привести бомбосховище на вул. Писарській,36 у Калуші у належний стан.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТзОВ «ТД-Камо» зареєстроване у Львові у 2014 році. Компанія займається виробництвом та оптовою торгівлею молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами. Засновниками підприємства є Наталія Дмитрик та Олександр Ворожко.