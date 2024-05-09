Після рішення суду бомбосховище відремонтували

Івано-Франківський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокуратури в інтересах ДСНС і зобов’язав Гніздецьку селищну раду відремонтувати протирадіаційне укриття.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 9 травня, Гніздецька селищна рада протягом тривалого часу не утримувала укриття в належному технічному стані і це призвело до неможливості використання його за призначенням. Справа проти селищної ради кілька років розглядалася у судах різних інстанцій, аж поки позов в інтересах ДСНС не задовільнив Івано-Франківський окружний адміністративний суд.

«На виконання рішення суду проведено відповідні ремонтні роботи. Згідно з актом оцінки стану готовності, споруда цивільного захисту площею понад 160 м2 приведена у належний технічний стан та повністю готова для укриття людей», – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, нещодавно привести до ладу занедбане бомбосховище суд зобов'язав Турківську міськраду.