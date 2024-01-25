Укриття в селі Шум’яч може вмістити 300 людей

Львівський окружний дміністративний суд зобов’язав Турківську міську раду привести до ладу укриття цивільного захисту на 300 людей в Народному домі села Шум’яч. Про це повідомляє прокуратура Львівської області, посилаючись на рішення судді Андрія Гулика від 15 січня 2024 року.

Із позовом проти Турківської міськради, на балансі якої перебуває протирадіаційне укриття площею майже 280 м2, звернулися ГУ ДСНС України у Львівській області, Самбірська районна адміністрація та Самбірська окружна прокуратура.

Справу почали розглядати ще наприкінці вересня. Ішлося про те, що міська рада, на балансі якої є укриття, занедбала його, через що споруду цивільного захисту неможливо використовувати за призначенням. Львівська обласна прокуратура показала, як зараз виглядає укриття в Шум’ячі: там немає води, підлоги, вентиляції, натомість є грибок.

За технічним паспортом, протирадіаційне укриття в селі Шум’яч може вмістити 300 людей – а це більше половини мешканців села. За останніми даними, в селі проживає трохи більше 500 людей.