Горнятко чаю допоможе заспокоїти розбурханий шлунок

Кожний, мабуть, потрапляв у ситуацію, коли у животі ні з того, ні з сього починає бурчати, окрім того, дошкуляє біль та дискомфорт. Це зазвичай дуже неприємно, але без паніки. Є маленька секретна зброя проти хаосу, який зараз відбувається у вашому шлунку. І нею може стати чай: з фенхелю, ромашки, трав, або чай з супермаркету. Вибір – величезний. Однак є деякі сорти чаю, які особливо добре діють при проблемах шлунку, повідомляє Fit For Fun. Вони допомагають заспокоїти шлунок і полегшити симптоми.

1.Зелений чай.

Це справжня чудодійна зброя в боротьбі з розладами шлунку. Він містить поліфеноли та органічні флавоноїди, які мають антибактеріальний ефект і вловлюють вільні радикали, що руйнують клітини. Це може навіть уповільнити процес старіння.

Зелений чай також може запобігати розвитку пухлин, має профілактичний ефект при серцево-судинних захворюваннях і позитивно впливає на порушення функції печінки.

2. М'ятний чай

Відомо, що м’ятний чай розслабляє м’язи кишківника та знімає біль. Навіть коли лише понюхати олію м’яти перцевої можна запобігти нудоті та блювоті. Цей чай легко приготувати вдома, заливши подрібнене листя м’яти перцевої гарячою водою і дати йому настоятися приблизно 7-12 хвилин.

3. Чай з фенхелю

Він має багато антибактеріальних властивостей і, як було доведено, полегшує такі захворювання, як гостра нудота.Він також може полегшити менструальний біль та сприяти регулярності випорожнень, фенхель часто використовують для лікування запорів.

Чай з фенхелю легко приготувати вдома. 1 ч.л сухого насіння фенхелю залити склянкою гарячої води, дати настоятись. Можна також коріння або листя фенхелю залити гарячою водою і залишити на 5-10 хвилин.

4. Чай з ромашки

Цей чай легкий, ароматний і часто вважається одним із найбільш заспокійливих чаїв. Ромашку часто використовують для розслаблення травних м’язів і лікування таких проблем, як розлад травлення, нудоти, блювоти і діареї. Для приготування чаю достатньо 1 ст. л ромашки залити горнятком гарячої води і дати настоятися 5 хв.

5. Чорний чай

Він є давнім і популярним домашнім засобом, бо має низку переваг для здоров’я, як і зелений чай, бо допомагає полегшити розлад шлунку та запор. Але варто пити максимум одну-дві чашки чорного чаю на день, бо він містить більшу кількість кофеїну. Якщо споживати надмірну, то це може тільки погіршити проблеми зі шлунком.

Поменше стресу

Дискомфорт у животі нерідко може викликати стрес. Чашка чаю або, наприклад, тепло від грілки на животі можуть швидко підняти настрій і, перш за все, заспокоїти. Чай зігріває зсередини, а тепло, як відомо, знімає напругу, біль і гострий дискомфорт. Тож не дивно, що чай може повернути шлунок у рівновагу. Більшість симптомів швидко зникають, якщо це не вірус, а лише невеликий розлад. Якщо симптоми не зникають і посилюються, зверніться по допомогу до лікаря.