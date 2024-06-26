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Міський голова Львова Андрій Садовий у середу, 26 червня, представив нову керівницю ЛКП «Лев». Підприємство очолила Юліана Саврук – засновниця соціальної щколи дизайну Pix Lab, колишня менеджерка Інституту міста, операційна менеджерка мережі «Твори!». Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Юліана Саврук поділилася своїми планами на роботу в ЛКП «Лев».

«Перше, що я хотіла б зробити, це знову об’єднати всіх людей небайдужих, які люблять тварин, навколо ЛКП «Лев». Зробити його максимально прозорим. Налаштувати програму адопції. Також є клініка, яку треба відродити. Хотіла б перезапустити ЛКП «Лев» повністю з точки зору брендингу, оновити дизайни, придумати класні креативи», – сказала вона.

Щодо залучення коштів в ЛКП «Лев», то тут, за словами Юліани Саврук, вона планує залучати різні фонди, налагоджувати співпрацю з бізнесом.

Юліана Саврук працювала в структурі міської ради упродовж семи років – була менеджеркою з регіонального розвитку в Інституті міста, співзасновницею Pix Lab, координаторкою західного регіону національної програми «Здоров’я без сорому» за підтримки UNICEF.

Попередня її посада перед призначенням в ЛКП «Лев» – заступниця директора з операційних питань мережі «Твори!». Чиновниця має управлінський досвід та досвід співпраці з благодійними міжнародними фондами.

У попереднього керівника ЛКП «Лев» Романа Добуша закінчився контракт.