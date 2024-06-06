Один кіт, який здасть кров, може врятувати двох інших

Коти, як і люди, часом хворіють і травмуються та можуть потребувати переливання крові. Як є банки крові для людей, так є і для тварин. Розповідаємо, чому тварини-донори важливі і який кіт може здати кров і врятувати чийогось пухнастика.

Коли коту потрібне переливання крові

Переливання крові коту може знадобитися під час складної операції або ж травми, що супроводжується великою втратою крові. Також часом кров потрібна під час лікування отруєнь та інфекцій. Це підвищує шанси тварини вижити з 50% до 80-90%.

Деякі захворювання, як-от анемія, також потребують переливання крові в процесі лікування.

Де знайти кров для кота або донора крові

У деяких обласних центрах є банки крові тварин. У Львові такий діє на базі клініки комунального підприємства «Лев». Часом приватні ветеринарні клініки створюють свої банки крові.

Окрім того, знайти донора у вашому населеному пункті чи поблизу можна на спеціальній платформі від UAnimals, де реєструються власники тварини, що можуть бути донорами, і тих, хто потребує крові.

Який кіт може бути донором крові

Один кіт, який здасть кров, може врятувати двох інших котів, які її потребуватимуть. Щоб кіт став донором, він має відповідати таким критеріям:

Вік – 2-8 років;

Вага – не менше 4 кг;

Наявність вакцинації, обробок проти бліх та кліщів;

Негативні результати аналізів на імунодефіцит та лейкоз;

Хороше харчування та правильний догляд.

Безпечно здавати кров можна 1 раз на 1,5-2 міс. При цьому об'єм має бути не більше 15-20 мл/кг.

Протипоказання для здачі крові:

З моменту останньої або до наступної вакцинації пройшло менше місяця;

Тварина хворіє або приймає якісь препарати;

Найближчим часом плануються інтенсивні фізичні навантаження;

Планується в'язка в найближчий місяць;

Період вагітності.

Для визначення групи крові тварини необхідно здати її кров на аналіз (пробірка з ЕДТА, об'єм крові 1-1.5 мл) – це робиться на голодний шлунок.

Як проходить процедура забору крові

Перед тим, як тварина стане донором, її обстежують лікарі. Перед процедурою забору крові коту вводять седацію, щоби він не стресував. Сам забір крові триває 15-20 хвилин.

Процедура жодним чином не впливає на здоров’я котика. Єдине, що він може нетривалий час потребувати посиленого харчування.

У Львові поповнити банк крові тварин можна через звернення в ЛКП «Лев» за номером 068 535 45 45.

Пам’ятайте, ваш компаньйон може врятувати життя чийогось улюбленця.