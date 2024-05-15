Чи потрібні котам додаткові вітаміни, залежить від того, чим вони харчуються і що з їхнім здоров'ям загалом

Дискусія про те, чи потрібно людям пити вітаміни навесні і восени, мабуть, триватиме ще довго. Адже це багатомільйонний ринок, що не хоче втрачати прибутки. А як щодо наших пухнастих і не дуже компаньйонів? Онлайн-журнал про котів Catster поспілкувався з ветеринарами і розповідає, чи потрібно давати котам додатково вітаміни та інші харчові добавки.

Що потрібно котячому організму

Коти – хижаки. Природа продумала все так, щоб необхідні їхньому організму поживні речовини ці тварини могли отримувати з тваринних білків. Тобто з м’яса. Великі коти у дикій природі цілком обходяться впольованим, їм немає звідки взяти харчові добавки, але і без них вони почуваються добре.

Із домашніми котами все так само – усі необхідні вітаміни, мінерали та інші корисні елементи вони можуть отримувати зі своєї звичної їжі.

Коли коту потрібні вітаміни і харчові добавки

Якщо ви годуєте кота якісним спеціальним кормом, то непотрібно додатково давати йому ще щось – виробники корму вже все врахували. Та якщо ви надаєте перевагу натуральному харчуванню для свого улюбленця, то потреба у вітамінах і мінералах може все ж виникнути.

Про те, що котячому організму чогось бракує, перш за все, скажуть їхні шерсть і шкіра, які:

Стають сухими;

Шерсть втрачає блиск;

Шерсть може змінювати колір.

Також на потребу кота у додаткових вітамінах, мінералах та інших речовинах може впливати вік тварини і стан її здоров’я. Наприклад, котики, що хворіють на артрит, потребуватимуть спеціальних добавок.

Як обрати вітаміни і добавки для кота

Якщо ваш кіт має проблеми зі здоров’ям або ви помітили деякі з ознак, що можуть свідчити про нестачу в його організмі вітамінів, потрібно обов’язково звернутися до ветеринара.

Фахівець обстежить тварину і скаже, чи потрібні їй харчові добавки. Також він може порадити, які саме купити – адже цей ринок не регулюється так, як ринок медикаментів, а виробник може написати про свій товар все, що захоче.

Якщо кіт харчується натуральною їжею, то може також знадобитися консультація котячого нутриціолога. Він допоможе прорахувати необхідну кількість поживних речовин саме для вашого котика, порадить вітаміни і допоможе скласти рецепти для пухнастика.

Чи може кіт отруїтись вітамінами

Так, кіт може отруїтися вітамінами, якщо давати йому добавки без консультації з лікарем. По-перше, в організмі може бути надлишок певного елементу, що так само погано, як і його нестача. По-друге, одні речовини можуть заважати іншим правильно всмоктуватися в організмі тварини.

Ніколи, в жодному разі не можна давати котам «людські» вітаміни, адже всі речовини там – в отруйних для кота дозах. Окрім того, більшість мультивітамінних комплексів для людей містять вітамін D, що отруйний для котів.

До слова, передозування вітамінами і мінералами у кота може проявлятися так само, як їх нестача: через проблеми зі шкірою та шерстю.

Щоб ваш котик був здоровим та енергійним, достатньо годувати його якісним спеціальним кормом і періодично приводити на ветеринарні огляди. Без дозволу і рекомендацій лікаря не слід давати тварині жодних добавок.