Пропонуємо зробити кілька простих кроків, що допоможуть вашому коту або собаці змінити погану звичку на більш здорову

Деякі домашні тварини люблять посьорбати воду з унітазу. Та це небезпечно для їхнього здоров’я як через імовірні бактерії там, так і через хімічні миючі і дезодоруючі засоби, що ми використовуємо у догляді за туалетом. Ветеринарний онлайн-журнал PetMD розповідає, чому вашого улюбленця приваблює вода в унітазі і як змінити цю небезпечну звичку.

Чому пити воду з унітазу небезпечно для тварини

Якщо тварина п’є воду з унітазу, вона може захворіти на розлад шлунку, заразившись однією з багатьох бактерій, що живуть у ньому – як у чаші, так і в бачку, і в трубах. Адже не всі частини туалету доступні для миття.

А ті, що ми регулярно миємо, можуть упродовж днів зберігати залишки миючих хімічних речовин. Також ми часто додаємо дезодоруючі засоби у воду для змивання. Ці речовини можуть призвести до опіків роту, стравоходу і шлунку у тварини.

Щонайменше, на вашого улюбленця очікує блювота.

Чому кіт або собака п’є воду з унітазу

Випити води з унітазу вашого кота або собаку може спонукати кілька різних причин. Наприклад:

Вода в унітазі холодніша і свіжіша, аніж у мисці тварини для води;

Туалет і ванна здаються тварині безпечним місцем, де її не турбують;

Тварина хоче привернути вашу увагу, якщо раніше ви вже відривали її від пиття з унітазу;

Тварина почувається погано – через проблеми зі здоров’ям і котів, і собак може тягнути на дивні звички.

Як відучити тварину пити з унітазу

Якщо ви проконсультувалися з ветеринаром і ваш компаньйон повністю здоровий, тоді для подолання поганої звички можна спробувати наступне:

Зачиняйте двері в туалет і опускайте кришку унітазу;

Поставте на кришку унітазу захист від дітей;

Переставте миску тварини для води у більш спокійне місце, де ніхто не ходить – навіть у ту ж ванну;

Поставте у помешканні кілька мисок з водою для тварини в різних місцях;

Частіше мийте миску тварини для води і міняйте воду на свіжішу;

Додайте у воду для тварини кілька кубиків льоду;

Купіть більшу миску для води або миску з іншого матеріалу;

Замініть миску для води на питний фонтан для котів або собак.

А ще – проводьте зі своїм компаньйоном багато якісного часу разом.