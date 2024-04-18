Врятувати штори від котячих пазурів можливо, тому не впадайте в зневіру

Підкорення вертикальних поверхонь – в крові у котів. І байдуже, навіть якщо це новенькі людські штори за купу грошей. Міжнародний онлайн-журнал про котів Catster пропонує кілька схвалених ветеринарами способів, що допоможуть зберегти штори від котячих пазурів.

Запропонуйте альтернативу

Коти мають лазити, видряпуватись і стрибати – це інстинкт і потреба для пухнастика з будь-яким рівнем енергії. Тому для того, щоб кіт не проявляв свою природу на красивих шторах, йому потрібно запропонувати альтернативу – інші вертикальні поверхні, спеціально обладнанні для зачепу котячими кігтями. Зараз є безліч таких конструкцій у зоомагазинах. Також її можна придумати самостійно із підручних матеріалів.

Поставте «котяче дерево» біля вікна

Окрім потреби в «скелелазінні», коти обожнюють спостерігати за різними предметами у вікні. Тож якщо поставити спеціальне «котяче дерево» – конструкцію для видряпування – біля вікна, це і вбереже штори від кігтів, і задовольнить котика удвічі більше.

Кіт має бути зайнятим

Кіт може як навіжений бігати шторами вгору-вниз, якщо у нього надлишок енергії і йому нудно. Тому опікуну варто стежити за тим, аби кіт був зайнятий – мав чим і з ким бавитись, мав місця для дряпання кігтів, коробки тощо.

Хімічні і фізичні перешкоди

Якщо раптом виховання та комунікація не допомагають, можна спробувати кілька хімічних і фізичних перешкод. Увага! Під час вибору спреїв та інших хімічних засобів переконайтеся, що вони на 100% безпечні для котів.

Отже, вберегти штори від кота допоможе:

Зв’язування штор – таким чином обмежується поверхня, по якій можна лізти вгору;

Цитрусовий спрей (кілька крапель ефірної олії) – коти не люблять запах цитрусів;

Алюмінієва фольга – постеліть її під шторами і кіт боятиметься до них підходити, тому що ці тварини ненавидять звук і відчуття від фольги. Коли кіт забуде про звичку дерти штори, фольгу можна буде прибрати;

Детектор руху – спеціальні прилади, що видають звуки високої частоти, що відлякують котів, але не чутні для людського вуха. Це змусить кота розвернутись і бігти в протилежну від штор сторону.

Використовуючи фольгу або інші хімічні і фізичні відлякувачі, варто пам’ятати, що вони можуть подіяти не на кожного котика.