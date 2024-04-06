Щасливий кіт - щасливі люди. Подбати про добробут свого улюбленця зовсім не складно

Коти – розумні і чутливі створіння. Тому вони мають багато уподобань і такий же довгий перелік речей, що їх дратують. Цікаво, що більшість того, що подобається котам, також є і в людському списку. Так само, цей перелік може змінюватися з віком і від тварини до тварини. Сайт про домашніх тварин The Spruce Pets пише про базу, що допоможе на початку шляху спілкування з котиком.

Отже, що, в першу чергу, полюбляють наші улюбленці.

Поспати

В середньому кіт може спати приблизно 16 годин на добу. І ніхто його в цьому не звинуватить, хіба трошки може позаздрити. Кошенята і коти старшого віку можуть спати ще довше. Найбільш активні ці тварини на світанку і на заході сонця. Детальне про котячий сон можна прочитати в матеріалі ZAXID.NET «Чому коти люблять поспати і що це означає».

Доглядати за собою і бути доглянутим

Вмиватися і вилизуватися – це друге улюблене заняття котів. Вони готові приділити йому левову частку вільного від сну часу. Цікаво, що коти вмиваються не лише для чистоти, а й для заспокоєння, охолодження організму тощо. Детальніше про це можна дізнатися із матеріалу «Не лише чистота: 10 причин, чому коти полюбляють вмиватись».

Також котики раді, хоча й не всі, коли опікун їх вичісує і розчісує. Це допомагає створити міцніший зв’язок у їхній сім’ї.

Протічна вода

Ми звикли наливати свіжу воду для кота у мисочку і дивуватися, чому він замість неї обирає воду з крану (а то й з туалету). Тож доцільно придбати котику спеціальний котячий фонтан, де вода завжди тече і залишається холодною.

До слова, деякі породи котів люблять не тільки пити з крану, а й бавитись у воді. Спробуйте набрати води в умивальник або дитячий басейн і подивіться на реакцію свого котика. Можливо, йому це сподобається, і тоді він матиме додаткові фізичні вправи та охолодження у спекотні дні.

Дряпати і дерти

Гострити кігті на будь-якій поверхні – це один із основних інстинктів котів. Також – це задоволення для тварини. Окрім того, дряпання допомагає котам зняти стрес і омолодити організм. Це як приємна розтяжка в людському еквіваленті.

Подбайте, щоб у котика обов’язково були різні поверхні і різні місця, де він може підточити кігті і виконати кілька асан.

Щоденні ігри

Ігри для котів – це важлива справа упродовж усього життя. Щоб пограти з улюбленцем, не потрібно мати вагон часу, тим паче, що коти можуть зробити іграшку з будь-чого. Ігри не лише відсилають домашнього кота до його дикої первісної природи, а й дозволяють бути здоровим, кмітливим і задоволеним.

Спостереження за птахами

Коти полюбляють проводити час на підвіконні або на балконі. А все тому, що це найкращий спостережний пункт за птахами. Деякі коти розглядають пташок як потенційну жертву, інші просто захоплені їхніми рухами або кольорами.

Хороша ідея – облаштувати коту комфортне місце для спостереження. Але є кілька «але»: пильнуйте, щоб кіт не проводив багато часу на сонці, особливо, якщо його шерсть світлого забарвлення, не пускайте кота на сонце з 10:00 до 16:00 і подбайте про надійний захист вікон спеціальними сітками та не лишайте вікно на провітрювання, коли біля нього кіт.

«Дволапі»

І, звісно ж, коти люблять своїх людей. Ви це і так знаєте.