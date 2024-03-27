Коти витрачають на вмивання близько третини свого часу, і не лише для того, щоб бути чистими і спати з вами в ліжку

Зазвичай, коти проводять за умиванням до третини свого денного часу. Вони справді вправні та ретельні у цій справі. Та чи спадало вам колись на думку, що умивання для котів – це не лише про красу і гігієну? Ці домашні тварини мають ще багато причин для такого проведення часу. Блог ветеринарної клініки 4Paws розповідає, чому коти полюбляють умиватися.

Домашні коти – нащадки диких хижаків. Тож деякі звички лишилися у них з прадавніх часів, і умивання – не виняток. Отже, окрім підтримки шерсті в чистому гарному вигляді, коти можуть умиватися для того, щоб:

Приховати запах від більших хижаків;

Продезінфікувати рани;

Охолодитися через випаровування слини;

Регулювати температуру тілу;

Стимулювати циркуляцію крові;

Видалити паразитів;

Запобігти утворенню «катухів»;

Заспокоїти себе, знизити тривожність;

Просто насолодитись процесом.

Що означає, якщо кіт перестав умиватися

Якщо раптом ваш компаньйон перестав ретельно умиватися, його шерсть виглядає жирною і може навіть має не надто приємний запах, на це може бути кілька причин: ожиріння, що не дає коту дотягнутися до місць, які потрібно помити, проблеми зі зубами або яснами, що завдають болю під час процедури; інші проблеми зі здоров’ям.

Що означає, якщо кіт умивається забагато

Насправді нелегко помітити, що кіт «перебирає» з чистотою. Найчастіше це стає зрозумілим, коли у кота з’являються залисини у певних місцях. Це може бути сигналом обсесивно-компульсивного розладу у тварини унаслідок стресу або змін в його звичному середовищі.

В обох випадках – коли кіт перестає митись або робить це зачасто – слід звернутися до ветеринара, щоб з’ясувати причину і допомогти котику повернутися до норми.

Також опікуну слід хоча би пару разів на тиждень допомагати коту з гігієнічними процедурами – вичісувати його, щоб забрати надмір шерсті, обстежувати шкіру на предмет подразнень, інфекцій тощо.

А якщо вас цікавить, чому кіт «вмиває» вас, читайте про це в матеріалі ZAXID.NET «Чому кіт лиже людське обличчя: причини і що це означає».