Знаходите гранули наповнювача навіть в ліжку? Це можна виправити

Опікуни котів часом можуть знайти гранули котячого наповнювача по цілому помешканню – навіть і в ліжку. Щоденне прибирання допоможе мало, якщо кіт розкидає наповнювач із лотка. Сайт PetsMD розповідає, які причини такої поведінки кота і як виправити ситуацію. Адже хочеться, щоб вдома було чисто і безпечно.

Чому коти риються в туалеті?

«Коти – дрібні хижаки. У природі котячі заривають продукти своєї життєдіяльності, щоб їхній запах не почули – і не виявили їх – більші хижаки. Часом цей інстинкт присутній і в домашніх котів», – говорить доктор Рейчел Геллер, сертифікована експертка з поведінки котячих.

Зазвичай коти навчаються навичці заривати відходи від своєї мами. Якщо ж такої звички у вашого немає – нічого страшного, якщо тільки поведінка тварини не змінилася раптово.

Чому коти розкидають наповнювач з лотка?

Переважно коти можуть зробити кілька «шкребків», обтрусити лапки і піти займатися іншими котячими справами. Якщо ж кіт витрачає на закопування відходів забагато часу, причин може бути кілька. Наприклад:

Котик навчився так робити від мами – у віці 2-9 тижнів кошенята спостерігають за старшими і копіюють їхню поведінку;

Кіт не навчився поведінки в туалеті, тому що його рано сепарували від мами-кішки;

Лоток для котячого туалету замалий – тоді кіт не може зручно вмоститися і перериває вміст лотка;

Котячий туалет – брудний, це змушує їх переривати наповнювач у пошуку чистого куточка;

У лотку замало наповнювача – якщо шар менший за 5 см, коту важко закопати свої відходи, що змушує його копати інтенсивніше і розкидати гранули;

Кіт просто грає, бо йому подобається вигляд, запах і текстура свіжого наповнювача;

Кіт позначає територію своїм унікальним запахом;

Проблеми зі здоров’ям у кота – захворювання нирок, сечовивідних шляхів, артрит;

Кіт наляканий чи стресує через зміни в рутині, появу дітей чи інших тварин тощо.

Як уникнути розкидання наповнювача по всьому помешканню?

Людина не може навчити кота поведінці в туалеті, але може створити умови, що покращать наявні котячі звички. Щоб зменшити розкидання котом піску, спробуйте наступне:

Замініть лоток на більший і з вищими стінками – чим більший лоток, тим краще;

Можна додати додатковий лоток, а якщо вдома двоє котів, то лотків можна поставити три;

Тримайте лоток у чистоті – щодня потрібно прибирати лоток, а раз на тиждень-два – ретельно мити із миючими засобами, якщо ж на лотку є подряпини, пора його замінити;

Постеліть під лоток спеціальний килимок, що затримуватиме гранули наповнювача – принаймні, вони не потраплять до вас у ліжко.

Важливо. Якщо у кота раптово змінилася туалетна поведінка – він став частіше ходити на лоток, розкидати наповнювач, чого раніше не робив, тощо, це привід звернутися до ветеринара. Адже коти люблять приховувати, що з ними відбувається, а зміни у поведінці їх видають.