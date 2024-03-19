Якщо правильно підібрати домашні рослини, приємно буде і коту, й опікуну

Опікуни котів можуть відмовляти собі у вирощуванні кімнатних рослин. Переважно причиною є пересторога, що кіт погризе рослини. А деякі з них, як-от популярні монстера чи дифенбахія, отруйні для котів. Пропонуємо підбірку від Daily Wag із п’яти рослин, що прикрасять помешкання і будуть безпечними для котика.

Алісум

Це трав’яниста квіткова рослина, що швидко росте, чудово пахне і не містить речовин, отруйних для котів. Також алісум створює м’який покрив грунту, де коту може сподобатися лежати.

Валер’яна

Ця квітуча рослина також припаде коту до душі. Заспокійливий ефект має її корінь, з якого виготовляються відповідні препарати, тож не варто переживати, якщо кіт раптом обгризе листя або квіти.

Хлорофітуми

Це дуже поширені і прості в догляді рослини. Коти обожнюють гризти хлорофітуми і можуть робити це без шкоди здоров’ю. Рослинка швидко відновлюється і відростає. Та не можна дозволяти коту об’їдати ці квіти надто сильно, адже вони можуть мати легкий галюциногенний ефект на тварину. Спочатку подивіться, як рослина впливає на вашого кота.

Хоя

Це рослина, яку ще називають восковик, з дуже гарними і неотруйними квітами, що чудово підходить для декору помешкання, де живуть чотирилапі.

Котяча трава

Виростити так звану котячу траву – це, мабуть, найпростіший спосіб додати в інтер’єр трохи зелені і порадувати свого кота. До того ж, вирощувати котячу траву можна навіть без землі.

Важливо. Навіть якщо ви створили свій домашній сад із абсолютно безпечних для тварини рослин, все ж контролюйте, щоб кіт не об’їдав їх надто сильно. Справа в тому, що коти хижаки, які не пристосовані до поїдання трави. Зелень потрібна їм лише зрідка для покращення роботи шлунку, а її надмір може призвести до нудоти і блювання.

А як відучити кота від поїдання кімнатних квітів, читайте у матеріалі ZAXID.NET «Як відучити кота їсти домашні рослини: чотири надійні способи».