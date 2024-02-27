Коти схожі на дітей, але потребують іграшок упродовж всього життя

Котам потрібні іграшки, щоб підтримувати їхнє ментальне та фізичне здоров’я. Іграшки стимулюють природні мисливські інстинкти у котів, допомагають пізнавати світ, підтримувати активність. Домашня тварина подякує опікуну за кольорову, рухливу і якісну іграшку. Тож, розповідаємо як обрати таку.

Для чого домашнім котам потрібні іграшки

Ось кілька основних причин:

Іграшки вчать кошенят гратись правильно – перш за все, не кусати опікуна;

Профілактика нудьги – зайнята тварина не буде інших деструктивних розваг;

Зменшення напруги в домі, де кілька котів;

Зміцнення стосунків між котом і опікуном, адже спільні ігри – це якісний час разом.

Як обрати іграшку для кота

Перш за все, іграшка має бути виготовлена з безпечних матеріалів, бути міцною і не містити дрібних деталей. Все так, як і з дитячими іграшками. Щоб подарунок сподобався котику, зверніть увагу на такі котячі забавки:

Іграшки, що стимулюють візуально – рухаються, мають елементи, що зникають і з’являються тощо;

Іграшки із запахами – з наповнювачем з котячої м’яти або сріблястої лози;

Іграшки на акумуляторах – такі забавки можуть розважати тварину, коли вона вдома сама або опікун зайнятий.

Які найпопулярніші іграшки для котів

Різні іграшки пропонують різну активність котику. До того ж, пухнастик може мати свої преференції. Краще мати кілька іграшок і пропонувати їх тварині по черзі, ховаючи ті, якими кіт вже награвся. Коти люблять такі забавки:

Іграшки, що реагують на рух – вони нагадають справжню здобич і розважають тварину без участі опікуна;

Іграшки на паличці – підходять для спільних ігор, додають веселощів;

Тканинні іграшки – прості, але кольорові та непередбачувані у польоті від поштовху котячої лапи;

Іграшки з котячої м’яти, що кіт може гризти, дерти задніми лапами, носити в зубах тощо;

Котячі ігрові килимки, килимки із хованками для їжі та інших іграшок – це як «Діснейленд» для кота;

Годівниці-пазли – вечеряти буде той, хто «вполює» свою їжу;

Дряпалки – дряпання є природною поведінкою для кота, тож запропонуйте тварині якомога більше придатних для цього поверхонь.

До слова, котячі іграшки та спільні ігри з котом чудово впливають і на настрій опікунів, тож не варто нехтувати такими простими, але корисними речами.

За матеріалами PetMD