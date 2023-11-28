Котяча м'ята впливає на сенсорні нейрони котячого мозку, але не так, як наркотичні речовини

Зоомагазини пропонують іграшки із додаванням котячої м’яти. Якщо ваш домашній улюбленець мав таку забавку, ви могли побачити його яскраво виражену реакцію на неї. Можливо, навіть задуматися, чи безпечно це для кота. Розповідаємо, що таке котяча м’ята, як вона діє на котів і чи є протипоказання до неї.

Як котяча м’ята діє на кішок

Котяча м’ята – рослина із сімейства м’ятних, що може рости на трав’яних клумбах або як звичайний бур’ян. Вона містить ефірні олії, кислоти, дубильні речовини.

Одна з ефірних олій цієї рослини – непеталактон – стимулює сенсорні нейрони котячого мозку через нюхові рецептори. Далі інформація передається у частини мозку тварини, що керують поведінковими реакціями.

Після контакту з котячою м’ятою тварина може замуркати, почати тертися головою об предмети, вигинати спину або, навпаки, бути дуже активною, бігати і стрибати з іграшкою. Ефірна олія, що міститься в рослині, викликає у котика ейфорію, а потому – сонливість і бажання відпочити.

Чи може котяча м’ята бути небезпечною для кота

Вплив цієї рослини не схожий на вплив на організм наркотичних або лікарських речовин, тож можна не хвилюватися. Тварини не мають звикання до котячої м’яти, вона абсолютно безпечна і нешкідлива для них.

Ця рослина має такий же розслаблюючий вплив на котів, як келих улюбленого вина чи перегляд хорошого фільму на людину. У котів теж бувають «важкі дні», коли забагато розумового навантаження, сенсорної інформації тощо. Тому вони також мають право розслабитись.

Та навіть попри те, що котяча м’ята приносить тварині задоволення без звикання до нього, деякі хвостаті можуть реагувати на цей компонент іграшки надто бурхливо. Тому варто стежити за поведінкою домашнього улюбленця і час від часу забирати у нього ароматну іграшку.

Важливо: іграшки з котячої м’яти не можна давати котам з агресивною поведінкою. Під час дії ефірної олії тварина може відчути, що їй «море по коліно» і наробити шкоди. Та якщо забрати в котика іграшку, він швидко заспокоїться.

Також не варто давати іграшки з котячою м’ятою ослабленим хворобою котикам. І, звісно, це має бути іграшка, безпечна за формою для тварини, без деталей, що він може відгризти і проковтнути.

Цікаві факти про котячу м’яту

Ось декілька фактів, які ще потрібно знати про цю рослину та її використання в котячих іграшках:

Котяча м’ята не діє на кошенят, поки вони не досягнуть статевої зрілості, також вона може не діяти або діяти менш виражено на літніх котів;

Реакція котячого організму на котячу м’яту є спадковою і близько 20% котиків можуть ніяк не реагувати на рослину;

Котяча м’ята жодним чином не впливає на людину;

Дія котячої м’яти на тварину триває близько 10 хвилин, потім вона стає нечутливою до неї приблизно на пів години.

Отже, іграшка з котячою м’ятою – гарний подарунок для вашого котика. Та перед тим, як купувати кілька таких іграшок, переконайтеся, що ця, хоч і нетоксична та безпечна речовина, не перезбуджує нервову систему вашого кота.

За матеріалами barkandtail