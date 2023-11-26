Коти цілком здатні навчитися правил доброї поведінки

Коти можуть бути ще тими бешкетниками. Часом їх можна застати за дряпанням меблів, обгризанням вазонків, спробами потягнути щось зі столу. Аби зупиняти ці котячі неподобства, слід навчити домашнього улюбленця команди «Не можна!».

Коти напрочуд розумні і люблять вчитися, якщо процес організований відповідно до їхньої природи. Ця природа полягає в чутливості до емоцій та інтонацій. До слова, якщо під час навчання собаки нову команду треба повторити до семи разів, то кіт може запам’ятати її вже з третього разу.

Коли вчити кота

Звісно, найкраще починати виховання і навчання кошеняти у віці 1-1,5 місяці. Але й дорослі коти віком 2-4 роки добре піддаються навчанню, та воно триватиме довше. А от після 7-8 років опікуну навряд вдасться навчити свого кота нових команд.

Як навчити кота команді «Не можна»

Алгоритм навчання кота цій команді простий. Якщо опікун застає кота за скоєнням шкоди, потрібно:

Одразу зупинити тварину – взяти на руки, відібрати предмет, що вона гризе, забрати від дивану, відволікти голосним звуком (оскільки коти їх не люблять, це буде додаткове негативне підкріплення);

Голосно і чітко сказати «Не можна!» або «Фу!»;

Показати, що ви розізлились або засмучені – виразом обличчя;

Якщо кішка не припиняє робити шкоду, можна бризнути на неї водою з пульверизатора.

Головне у процесі навчання кота такої важливої команди як «Не можна!» не перестаратися і не налякати тварину надто сильно, не змушувати її стресувати і боятися. Також варто зважати, що саме і де робить кіт – чи він не впаде, не пораниться, якщо його раптово відірве від «справи» голосний звук.

Що ніколи не можна використовувати у навчанні котів

У жодному разі до кота (як і до будь-якої іншої тварини) не можна застосовувати фізичне покарання, бити його. Це шкодить фізичному здоров’ю та нервовій системі кота і може призвести до того, що він стане агресивним чи нервовим і полохливим. Це не сприятиме хорошим стосункам між опікуном і котиком. Максимально допустимий вплив на дорослу тварину зі стійкою психікою – це легенький ляпас згорнутою газетою, рушником.

Так само не можна ігнорувати небажану поведінку кота і ставитися до неї поблаживо, адже вихованець не розумітиме, що коїть шкоду, і вважатиме це дозволеною нормою.

Про що ще слід пам’ятатипід час навчання кота

Правил, що можна, а що не можна коту, має дотримуватися уся сім’я. Неприпустимо, щоб хтось, наприклад, забороняв коту вилазити на стіл, а хтось гладив його, поки він вмощує на столі пухнасту дупцю.

Важливо, що сварити кішку потрібно в момент проступку, а не коли виявлені його наслідки, інакше тварина просто не пов'яже провину з покаранням. Наприклад, якщо застали кота за дряпанням шпалер, то розпочинайте виховний процес. Якщо ж побачили уже подерті шпалери, то пізно казати «Не можна!».

Якщо вихованець знає, що його поведінка неприпустима, але продовжує робити шкоду, передусім потрібно розібратися, що змушує кота так поводитися. Можливо, він стресує або захворів і сигналізує про це, привертає увагу.

У випадку, коли самостійно встановити причину негативної поведінки не вдається, обов’язково слід звернутися до ветеринара або до зоопсихолога.

Пам’ятайте, що поза виховними моментами котика потрібно гладити і любити.

За матеріалами Blog.Optimeal