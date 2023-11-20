Чищення зубів у котів зовсім не складна процедура

Коти вважаються чистоплотними тваринами, тож багато хто думає, що їм не потрібно чистити зуби. Це поширена помилка. Те, що коти – не люди, не означає, що бактерії у їхньому роті не розмножуються після кожного прийому їжі. Окрім регулярної гігієни зубів, котів також слід водити на огляд до ветеринарного дантиста. Розповідаємо, що потрібно знати про догляд за зубами у котів.

Навіщо чистити зуби коту?

Запущена гігієна зубів у котів може призвести до низки захворювань у чотирилапого. І це не лише проблеми з яснами, запалення та нариви у ротовій порожнині кота. Проблеми зі зубами можуть впливати на розвиток захворювань різних органів у котів: серця, нирок, печінки.

У котів, як і в людей, на зубах утворюється наліт. Якщо його не зчищати, він перетвориться на зубний камінь, що є розсадником бактерій. Через зубний камінь ясна запалюються та кровоточать, зуби починають хитатися, можуть випадати, в організмі утворюється вогнище хронічної інфекції, про що сигналізує неприємний запах з рота. Кішці зі стоматологічними проблемами складно пережовувати їжу, хворі зуби та ясна заподіюють дискомфорт, погіршується загальне самопочуття.

Тож регулярне чищення зубів коту вбереже тварину від важких наслідків, а гаманець опікунів – від витрат на дороге лікування.

Як часто потрібно чистити зуби коту?

Чистити зубу коту потрібно 2-3 рази на тиждень. Це допоможе уникнути накопичення проблем зі здоров’ям тварини.

Для чищення зубів котам потрібно використовувати виключно спеціальну зубну пасту для котів та відповідну зубну щітку, що можна придбати у зоомагазині чи ветеринарній аптеці. Аби процес був менш стресовим для опікуна і для котика, можна підібрати зубну пасту зі смаком, що подобається тварині.

Зверніть увагу: якщо ваш кіт просто не може терпіти чистити зуби, проконсультуйтеся із ветеринаром – можливо, у тварини вже є проблеми і вона потребує лікування.

З часом кіт звикне до процедури і вона проходитиме швидко і легко.

Варто також пам’ятати, що ваш улюбленець має відвідувати ветеринарного дантиста принаймні раз на рік. Якщо із улюбленцем все гаразд, профілактичний огляд не коштуватиме дорого.

Як правильно чистити зуби коту?

Найкращий час для чищення зубів у кота – 1,5-2 години після їжі. Положення для процедури кожен опікун обирає сам, та більшість власників котів саджають тварину на коліна і притискають спиною до свого живота. Якщо котик чинить надто сильний опір і самостійно почистити йому зуби не вдається, доведеться залучити помічника або замотати кота у плед чи рушник.

Техніка чищення зубів у кота:

Зсуньте губу, щоб оголилися зуби – спочатку верхні, потім нижні;

Для чистки внутрішньої поверхні зубів натисніть пальцями на щелепні суглоби та змусьте кота відкрити рот;

Невелику кількість пасти (з маленьку горошину) нанесіть на зволожену щітку або бинт, яким обмотаний палець;

Проводьте по зубах від ясен до кінчиків і з боку в бік, просуваючись уздовж зубного ряду, від задніх зубів до передніх;

Рекомендується після чищення зубів пастою обробити ясна спеціальним спреєм.

Міфи про гігієну зубів у котів

Багато власників переконані, що якщо годувати кота сухим кормом або спеціальними ласощами, то чистити йому зуби непотрібно. Це не так. Немає значення, якою їжею ви годуєте тваринку – зуби їй чистити все рівно потрібно.

Також опікуни впевнені, що вони помітять, якщо у котика виникнуть проблеми із зубами чи яснами. Та слід пам’ятати, що коти – майстри із приховування болю. Ви можете думати, що тварина почувається добре, а вона, тим часом, страждатиме від болю під час кожного прийому їжі.

Коли ваш котик звикне до чищення зубів, ця процедура може стати ще однією для зміцнення ваших зв’язків з домашнім улюбленцем.

За матеріалами Petkeen та Blog.Optimeal