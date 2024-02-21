Коти також могли би попросити людей стежити за своєю поведінкою і не робити шкоди

Деякі звички та вподобання котів дуже схожі на людські. Тільки опікуни часом можуть не усвідомлювати цього і робити помилки, що сильно засмучують їхніх домашніх тварин. Розповідаємо, яких речей та поведінки слід уникати, щоб не псувати настрій коту.

Коти ненавидять почуватися самотніми

Хоча коти справді є індивідуалістами, як і всі інші теплокровні живі істоти, вони потребують любові, уваги, чухання. Тому котиків не варто залишати надовго самих. Також слід щодня знаходити час на те, аби пограти з котом чи дізнатися разом щось нове.

Коти ненавидять змагатися

Якщо вдома кілька котів, то жоден з них не сприйматиме радісно конкуренцію – за їжу, за іграшки, за увагу опікуна. Це може вилитися в агресію. Щоб цього не сталося, кожен кіт повинен мати свої іграшки, свій простір і свій час з улюбленою людиною.

Коти ненавидять брудний туалет

А хто ж любить? Котячий туалет потрібно прибирати і мити щодня. Якщо опікун ненавидить це робити так само, як кіт ненавидить ходити в брудний туалет, можна зекономити душевні сили, витративши гроші на туалет, що самоочищається.

Коти ненавидять несмачні таблетки

І вони тут не одні. Противна на смак пігулка аж ніяк не додає настрою чи то хворій людині, чи то хворому коту. Та якщо ліки пити треба, а аналогів зі смаковими добавками немає, допоможіть коту змиритися:

Давайте коту ліки щодня в один час, щоб він знав, чого очікувати;

Привчіть його позитивно реагувати, коли його мордочка – у людських руках, тут допоможе позитивне підкріплення, лагідні слова і смаколики;

Ховайте таблетку у спеціальні смаколики з кишеньками;

Використовуйте спеціальні гаджети – є таблеткодавачі для котів.

Коти ненавидять голосні звуки

Гроза, салюти, сварки, музика, грюкіт посуду на кухні – все це може завдати сильного стресу котику, адже ці тварини люблять тишу і дуже чутливі до голосних звуків. Хронічний стрес від голосних звуків може призвести до депресії, агресії, зменшення апетиту, втрати шерсті тощо. Тож опікун має бути для кота тим самим сусідом, який шанує тишу і не заважає іншим шумовим забрудненням.

За матеріалами The Spruce Pets