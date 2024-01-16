Дати коту ліки - задача не з легких, але із здійсненних

Щонайменше кілька разів на рік котику потрібно давати препарат від глистів. Найчастіше це таблетки. Також тварина може захворіти і потребувати вживання ліків у формі таблеток. Лікарські препарати часто мають неприємний смак, специфічний запах, а нюх у котячих тонкий, вони відмовляються їсти те, що їм не подобається. Тож як дати коту таблетку без стресу для нього і для опікуна?

Як правильно давати таблетки коту

Є прості підготовчі правила, що допоможуть вам краще впоратися із цим нелегким завданням. Ось вони:

таблетки краще давати на голодний шлунок або щонайменше через 30-40 хвилин після їжі, якщо в інструкції не вказано зворотне;

підготовчі маніпуляції (витягання таблетки з упаковки, поділ на частини) слід проводити непомітно для вихованця, особливо якщо він вже мав справу з ліками;

варто діяти спокійно і впевнено – нервозність господаря передається тварині;

не можна кричати, лаяти і, тим більше, бити кішку, змушуючи прийняти ліки, – силовий вплив може завдавати легкого дискомфорту, але не болю;

захистіть руки товстими рукавичками або використовуйте для введення таблетки шприци-інтродьюсери чи пінцет з накладкою;

знерухомте тварину за допомогою сповивання у великий рушник або плед, щоб зовні залишилась лише її голова.

Як переконатися, що кіт з’їв таблетку

Поспостерігайти за вихованцем. Якщо він проковтнув ліки, то буде облизуватися. Якщо ви таблетку закинули недостатньо глибоко, кіт може прикинутися, що ковтнув її, і виплюне, щойно буде така можливість.

П’ять ефективних способів дати таблетку коту

Ось прості способи, що допоможуть дати коту ліки без зайвого стресу для нього і для вас:

Заховати в їжу. Якщо інструкція дозволяє вживати ліки під час їжі, можна спробувати. Але ліки зі специфічним запахом і смаком кіт може просто виплюнути. Ліки загортають у фарш, тонку скибочку м'яса, відрізану від замороженого шматка, засовують всередину шматочка сиру, іншої улюбленої їжі. Таку «підсолоджену пігулку» все одно потрібно засовувати глибоко до рота тварини і змушувати її ковтати. Кульки повинні мати невеликий розмір, щоб можна було проковтнути в один прийом, не розгризаючи.

Маскувальні ласощі. На ринку зоотоварів можна знайти їстівні маскувальні кишеньки для котячих ліків, всередину яких ховається таблетка, або ж пластичну маскувальну пасту з приємним смаком, якою обгортають таблетку.

Заховати в капсулу. Гірку таблетку можна подрібнити та помістити крихту всередину желатинової капсули з-під ліків для людей. Краще пошукати у продажу порожні капсули, щоб залишки людського препарату не нашкодили тварині.

Змішати з водою. Цей спосіб підходить для таблеток, які можна подрібнювати та розчиняти. Таблетку потрібно потовкти, розвести в чашці невеликою кількістю води до повного розчинення або отримання суспензії. Розчин втягується в пластиковий шприц без голки та впорскується за щоку тварини. Потрібно стежити, щоб кіт не виплюнув рідину, ліки не витекли зі слиною.

Використовувати таблеткодавач. У зоомагазинах, ветеринарних аптеках продається схоже на шприц пристосування під назвою інтродьюсер або таблеткодавач. Якщо таблетку можна давати тільки цілком, неприпустимо змішувати з їжею та питвом, якщо тварина відмовляється від їжі, до якої додано ліки, цей спосіб є оптимальним. Таблетка вкладається в гумовий наконечник, фіксується, тоді приц вводиться в рот, щоб наконечник торкнувся кореня язика. Таблетка виштовхується натисканням на поршень, пристосування витягують з рота. Рот закривають, погладжують горло.

Після того, як котик з’їв таблетку, а ви переконалися, що він її проковтнув, попестіть тварину, скажіть їй щось лагідне і дайте невеличку порцію улюблених смаколиків. А от годувати одразу після процедури кота не можна, аби його не знудило.

За матеріалами blog.optimeal.eu