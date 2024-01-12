ВІК безпечний для людей, тож не варто відмовлятися від хворого котика

Вірус імунодефіциту котів (ВІК) – ретровірус, що діє на котячу імунну систему так само, як ВІЛ – на людську. Він передається від одного кота до іншого, найчастіше – через укус. Для людей ВІК не несе загрози, а от якщо у вашого пухнастика діагностували це захворювання, він потребуватиме особливої уваги. Завдяки правильному догляду котики з ВІК можуть прожити багато щасливих років.

Як діє ВІК

Вірус впливає на імунну систему тварини – він атакує переважно білі кров’яні тільця. Через це організм котика стає уразливим до інших інфекцій та вірусів, що можуть завдати йому сильної шкоди.

Симптоми ВІК

Від моменту зараження до появи симптомів може пройти не один рік. Зараження вірусом імунодефіциту у котів визначається через аналіз крові. Варто звернутися до ветеринара, якщо у котика:

Шерсть у поганому стані;

Лихоманка, що постійно повторюється;

Зниження апетиту;

втрата ваги;

Запалення ясен або ротової порожнини;

Хронічні або часті інфекційні захворювання очей, шкіри, верхніх дихальних органів тощо;

Часта діарея;

Є ознаки неврологічних проблем;

Зміни у поведінці.

Як доглядати за котом з ВІК

На жаль, вірус імунодефіциту котів не лікується. Науковці намагаються розв’язати проблему, але наразі дослідження не дали бажаного ефекту. Водночас є ліки – як і антиретровірусна терапія для людей – що допомагають продовжити періоди котячого життя без загострення захворювання.

Також коти з ВІК потребують ретельної уваги до свого здоров’я, щоб не пропустити можливі проблеми та жити своє щасливе котяче життя з вами.

Що робити, якщо у вашого котика вірус імунодефіциту:

Водити тварину на огляд до ветеринара щонайменше раз у півроку;

Щонайменше раз на рік кіт має здавати всі аналізи – крові, сечі, калу;

Профілактика глистів та інших паразитів;

Лікування супутніх захворювань;

Спеціальна дієта;

Стерилізація або кастрація;

Не випускайте тварину на вулицю, де вона може зустрітися з різними бактеріями та вірусами;

Заберіть з раціону тварини сире м’ясо та яйця;

Звертайте увагу на найменші зміни в поведінці та в здоров’ї тварини.

Профілактика ВІК

Оскільки хвороба передається від кота до кота через укуси, спільний лоток тощо, то хворого котика потрібно ізолювати від інших. Якщо ідеться про адопцію такої тварини, її не можна брати в сім’ю, де вже є коти.

Якщо кіт здоровий, то зменшити ризики зараження ВІК допоможуть наступні кроки:

Не випускайте кота гуляти на вулицю, адже він може заразитися від інших котів;

Якщо ви виводите улюбленця на прогулянку, тримайте його на повідці;

Якщо берете в сім’ю нового котика, зробіть йому тест на ВІК у ветеринара.

ВІК для котика не вирок, а лише потреба у більшій увазі. Діагноз не повинен забирати у кота щасливі моменти зі своїм опікуном.

За матеріалами webmd.com