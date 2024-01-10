Знання про те, що означає обрана котом поза для сну, допоможе краще розуміти свого компаньйона

Коти люблять спати – це в їхній природі. Часто вони сплять поряд з людиною. Тоді опікуни дивуються чудернацьким і милим позам, в яких можуть засинати їхні улюбленці. Експерти розповідають, що означають пози, в яких спить кіт.

Кіт звернувся клубочком

Це найбільш звична поза, в якій сплять коти. У ній вони можуть оптимально зберігати тепло, що дуже важливо для цих чотирилапих.

На спині, лапками догори

В активному стані поза на спині у котів означає агресію для захисту. А от коли котик спить на спині, мило склавши лапки, це означає, що тварина вам повністю довіряє, вона розслаблена і ні про що не переживає.

Лапки під себе

У котів дуже чуйний сон, що зумовлено їхньою хижацькою природою. Утім, є у цих тварин і фаза глибоко сну, коли кіт повністю розслабляється, що важливо для роботи мозку. Коли котик просто підгорнув лапки під себе, це означає, що він просто дрімає і на сторожі, міцно засинати він не планує.

На бочку

Коли ваш улюбленець спить на боку, не будіть його, тим більше різко. Ця поза означає, що кіт сильно розслаблений і перебуває у фазі глибокого сну, в якій його нервова система відновлюється. У цей час котик може здригатися, ворушити лапками тощо – можливо, йому щось сниться.