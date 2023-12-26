Котячий сон відрізняється від людського, але, як і в людей, проблеми зі сном у котів пов'язані зі здоров'ям в цілому

В середньому дорослий кіт спить 12-16 годин, а кошенята та літні коти можуть проводити уві сні ще більше часу – до 80%. Розповідаємо, чому коти люблять поспати, чи бачать вони сни та коли варто звернути увагу на режим сну улюбленця.

Чому коти люблять багато спати?

Різні теорії пов’язують котячу любов до сну їхньою дикою природою. Адже в природі котячі мають зберігати і накопичувати енергію, щоб давати собі раду з полюванням та з іншими хижаками.

Окрім того, сон важливий для формування пам’яті. А у кошенят уві сні активно розвивається мозок.

Коли коти активні?

У дикій природі котячі мають бути готовими поїсти або погратися, коли є така можливість. Тобто ритм життя диктується довкіллям, в якому тварина мешкає. Домашні котики, як може засвідчити багато опікунів, теж полюбляють поснідати або побігати з іграшкою о 5-6 годині ранку. Імовірно, це передалося їм від диких пращурів.

Коти переважно сплять по кілька разів на день, вони не мають одного тривалого періоду на сон, як люди. Мозок тварини влаштований так, що вона може дуже швидко прокинутися і навіть уві сні може пильнувати, що відбувається довкола, аби не пропустити потенційну загрозу. Попри це, коти мають фазу глибоко сну, коли майже повністю розслабляються.

Коли коти сплять?

Завдяки своїй природі коти можуть змінювати графік сну і підлаштовуватися під розклад опікуна. Деякі коти можуть спати цілий день, коли вдома нікого немає, щоб потім поспілкуватися з вами. Інші можуть спати майже цілу ніч поряд зі своєю людиною. Іноді у ці сни вплітаються короткі періоди активності – наприклад, хочеться трошки перекусити серед ночі і п’ять хвилин повисіти на шторах.

Також періоди активності і сну у котиків коливаються залежно від сезону та інших життєвих обставин.

Чи бачать коти сни?

У фазі глибокого сну, що може тривати в котів до 10 хвилин, тварина може здригатися, рухати вусами, також можна помітити рух її очей. Дехто вважає це ознакою того, що коти бачать сни. Насправді, це невідомо. Проте науковці радять у цій фазі сну не будити пухнастика, адже вона важлива для його мозку, особливо – у кошенят.

Коли сон – це сигнал?

Для кошенят віком до 7-8 тижнів, а також для літніх котів нормально спати дуже багато. Щоб зрозуміти, чи не є тривалий сон улюбленця ознакою якоїсь проблеми зі здоров’ям, слід звернути увагу на те, чи змінилися сонні звички тварини. Помітна зміна у поведінці кота – різке зменшення чи збільшення тривалості сну, може бути причиною для звернення до ветеринара. Наприклад, тварини, хворі на вірус імунодефіциту котів (ВІК) сплять менше, ніж здорові коти, і мають довші періоди активності. Так само і коти з гіпертиреозом.

За матеріалами Treehugger