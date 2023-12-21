Можливо, ви однолітки з вашим котиком?

Коти, як і люди, мають кілька етапів дорослішання і старіння впродовж життя. Але просто множити вік домашньої тварини на 7, аби перевести його у людські роки, неправильно. Це поширений міф. Розбираємось, як насправді визначити, скільки років коту.

Як перевести вік кота у людський?

Якщо ви знаєте, скільки років вашому компаньйону і хочете порівняти його вік зі своїм, людським, не поспішайте множити його на сім. Котики мають певні етапи розвитку, з віком вони уповільнюються. Перевести котячий вік у людський можна за такою схемою:

За перший рік життя кіт досягає віку у 15 людських років – стає підлітком;

Два котячих років дорівнюють 24 людським;

Кожен наступний рік життя тварини – це ще чотири людських роки;

З 12-річного віку один котячий рік прирівнюється вже до трьох людських років.

Деякі коти можуть прожити до 20 років. Важливо, що це стосується тільки домашніх тварин, адже вигул на вулиці без нагляду суттєво скорочує тривалість їхнього життя – приблизно до 5-7 років.

Як визначити, скільки років коту?

Якщо тварина з притулку або з вулиці, опікун може не знати, скільки котику років насправді. Зазвичай, допомогти у цьому може ветеринар, який оцінить різні критерії та дасть приблизну оцінку віку кота. Для цього фахівець має оцінити:

Зуби кота. Чим старший кіт, тим більше його зуби стерті. Також коти починають втрачати зуби у віці 7-10 років.

Чим старший кіт, тим більше його зуби стерті. Також коти починають втрачати зуби у віці 7-10 років. Статева зрілість тварини. Якщо тварина стерилізована або кастрована, цей критерій не допоможе. Та якщо ні, це може бути підказкою. Самці досягають статевої зрілості приблизно у віці шести місяців. Самиці стають статевозрілими приблизно у 5-9 місяців.

Якщо тварина стерилізована або кастрована, цей критерій не допоможе. Та якщо ні, це може бути підказкою. Самці досягають статевої зрілості приблизно у віці шести місяців. Самиці стають статевозрілими приблизно у 5-9 місяців. Котяча шерсть. З віком шерсть стає густішою і може змінювати колір. У старших котів шерсть може сивіти. Важливо, що чим старший кіт, тим важче йому самостійно вилизати себе (через зайву вагу, проблеми із зубами тощо). Це впливатиме на зовнішній вигляд шерсті тварини.

З віком шерсть стає густішою і може змінювати колір. У старших котів шерсть може сивіти. Важливо, що чим старший кіт, тим важче йому самостійно вилизати себе (через зайву вагу, проблеми із зубами тощо). Це впливатиме на зовнішній вигляд шерсті тварини. Очі кота. У кошенят і дорослих молодих котів очі зазвичай чисті та яскраві, а от якщо тварині вже поза 10 років, може бути помітне деяке помутніння, також може з’явитись сльозотеча і закисання очей.

Скільки б років не було вашому котику, хай це будуть щасливі роки, проведені разом. Для цього важливо дбати про гігієну, харчування та фізичну активність улюбленця.

За матеріалами Treehugger