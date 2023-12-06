Є кілька основних причин, чому кіт обирає спати поряд з людиною в ліжку

Коти мають репутацію незалежних і самодостатніх тварин. Та водночас більшість із них з радістю спатиме поряд з людиною – в ногах, на подушці біля голови, тулитиметься збоку. Що означає, якщо кіт спить поряд з людиною?

Попри думку про котячу незалежність, ці домашні тварини – соціальні істоти. Тому коти можуть бути сильно прив’язаними до своїх опікунів і потребують спілкування і близькості. Звідси випливає звичка котів спати поряд зі своєю людиною. Але це – не єдина причина.

Чому кіт спить поряд з людиною

Ось основні причини такої поведінки пухнастика:

Безпека : поряд із людиною кіт почувається захищено та спокійно;

: поряд із людиною кіт почувається захищено та спокійно; Тепло : спати поряд із людиною – це отримати додаткову порцію тепла, що особливо приємно в холодну пору року;

: спати поряд із людиною – це отримати додаткову порцію тепла, що особливо приємно в холодну пору року; Спілкування : котик відчуває близькість і зв’язок зі своїм улюбленим опікуном;

: котик відчуває близькість і зв’язок зі своїм улюбленим опікуном; Звичка : якщо кіт має звичку спати поряд із вами з віку кошеняти, то вона нікуди не подінеться і в дорослому віці;

: якщо кіт має звичку спати поряд із вами з віку кошеняти, то вона нікуди не подінеться і в дорослому віці; Турбота: коти можуть відчувати, що опікун засмутився або захворів, і таким чином показують свою підтримку людині.

Також у багатьох культурах вважається, що коти відчувають енергію людей, тож сплять поряд із хорошими людьми з доброю енергетикою. Одним словом, кіт любить вас.

За матеріалами Petslike