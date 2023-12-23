Вуса у котів можна знайти не лише на мордочці

Кіт і вуса – ідеальне поєднання, що робить цих домашніх тварин тими, ким вони є. І в плані зовнішності, і в плані поведінки. Якби у котів не було вусів, вони б втратили значну частину своїх котячих навичок. Розповідаємо цікаві факти про котячі вуса, які ще називають вібрисами.

Вібриси на лапах

Котики мають вуса не лише на мордочці біля носу. Вони ростуть також біля щелепи, над очима, а ще – на задній частині передніх лап. Якраз у всіх місцях, що знадобляться коту для збору інформації про його оточення.

Завжди парна кількість

Ті вуса, що ростуть на мордочці кота, завжди симетричні. У більшості котів їх 24, вони розташовані у чотири рівні ряди по три штуки. Іноді їх може бути більше, але це завжди буде парна кількість. Симетрія – важлива для збору інформації.

Стрес котячих вібрисів

Так, є така котяча хвороба. Вуса котика – надзвичайно чутливі, тому що містять пропріорецептори, що передають повідомлення просто в мозок тварини, а той підказує, як діяти. Вібриси настільки чутливі, що можуть отримати стрес від зайвого подразнення, наприклад, якщо торкаються миски під час їжі. Тож, якщо кіт вигрібає їжу на підлогу, варто спробувати підібрати для нього ширшу миску.

Вуса для вбивства

Якщо вуса на мордочці допомагають орієнтуватися в просторі, то вібриси на задній частині передніх лап допомагають котам лазити деревами і вбивати здобич. Наприклад, якщо кіт тримає мишу передніми лапами, то вібриси підкажуть, чи жертва перестала рухатися, чи, може, настав найкращий момент для вирішального удару. Справа в тому, що зблизька коти бачать не дуже добре. Тут в нагоді стають вуса.

Вуса як показник настрою

За вусами на котячій мордочці можна визначити, що тварина зараз відчуває. Якщо вуса розслаблені і вказують по боках мордочки, значить, кіт задоволений. Коли вуса притиснуті назад, це може бути ознакою переляку. Вуса вперед, а вуха вгору – вказують на пильність, наприклад, під час полювання. А от вуса вперед, а вуха назад – імовірна ознака агресії.

Як поводитися з котячими вусами

Все просто:

ніколи не обрізайте котячі вуса (вони замінюються природно);

намагайтесь зайвий раз їх не чіпати;

подбайте, щоб з вусами котику було зручно їсти та пити.

За матеріалами Treehugger