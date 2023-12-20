Кіт і ялинка, особливо жива, – однаково небезпечні один для одного

Напередодні різдвяних свят перед опікунами котів постає складне питання – кіт чи ялинка? Здається, що разом на одній території вони перебувати не можуть – обов’язково хтось постраждає, передусім, людська нервова система.

Та є кілька простих способів, що допоможуть вберегти ялинку від котячих зазіхань. Можливо, тваринка буде деякий час незадоволена, але скоро знайде собі інші розваги. А ви зможете милуватися своїм різдвяним деревом і не тримати під рукою номер ветеринара.

Чому коти люблять ялинки?

Жива ялинка та ще й з кольоровими і блискучими прикрасами – мрія майже кожного кота. Адже на неї можна стрибати, видряпуватися, гілочки та іграшки можна гризти, кульками і дощиком можна бавитись. Тобто можна сповна реалізувати усі свої котячі дикі інстинкти!

Різдвяна ялинка пробуджує водночас усі інстинкти хижої тварини (фото iStock)

Чому ялинка небезпечна для кота?

По-перше, ефірні олії, що містяться в голках і гілках живого дерева, отруйні для котів. Навіть вода, у якій стоїть дерево, може отруїти на пухнастика, що захоче її посьорбати.

По-друге, якщо ялинка впаде, вона може травмувати кота, як і іграшки, що б’ються. «Дощик» може порізати пащу, застрягнути в кишково-шлунковому тракті тварини, поранити її внутрішні органи. А електричні гірлянди призведуть до опіку чи навіть удару електричним струмом, якщо кіт перегризе проводи.

Тоді замість сімейної вечері доведеться терміново шукати ветеринара і діставати на лікування велику частку заощаджень. Не кажучи вже про стрес для тварини і опікуна.

Що робити, щоб кіт не ліз на ялинку?

Коти, люди і різдвяні ялинки уживалися разом сторіччями. Тож способи убезпечитись є. Не обов’язково підвішувати ялинку до стелі чи ставити навколо неї високу огорожу. Ось що може допомогти:

Купіть або дістаньте ялинку з комори за кілька днів до прикрашання – так котик звикне до неї і, можливо, навіть втратить інтерес та не буде стрибати на прикрашене дерево;

Подбайте про міцну і стійку опору для дерева, щоб кіт не зміг його перевернути;

Ставте ялинку подалі від меблів, що кіт може використати як трамплін для стрибка на дерево;

Якщо дерево стоїть у воді, накрийте ємність тканиною, а зверху покладіть подарунки або важкий декор, щоб кіт не нахлебтався води;

Коти не люблять запах цитрусових, тому можна створити навколо різдвяного дерева захисне коло зі шкірок мандаринів;

Також коти не люблять алюмінієву фольгу – постеліть її навколо ялинки;

Навколо ялинки можна покласти шишки, а попередньо бризнути на них яблучного оцту – цей запах теж не сподобається пухнастому;

Дорогі і скляні іграшки вішайте ближче до верхівки, щоб коту було важче до них дістатися, а краще – замініть їх на прикраси без гачків, дрібних деталей і такі, що не б’ються;

«Дощик» замініть на паперові гірлянди – їх кіт зможе перетравити, якщо проковтне;

Електричні гірлянди мають бути заховані глибоко в гілках, щоб кіт їх не дістав, а проводи повинні бути в спеціальному захисті, що неможливо перегризти;

Обприскайте ялинку спреєм, що відлякує котів – його можна знайти у зоомагазині чи ветеринарній аптеці.

Ці охоронні заходи не зіпсують зовнішнього вигляду різдвяного дерева і вбережуть його від кота, а кота – від проблем. Окрім того, краще обрати штучну ялинку невеликого розміру – буде легше прибрати, якщо кіт таки переверне її, і менший ризик травм для тварини.

Головне, намагайтесь зберігати спокій, щоби не сталось, і любіть свого пухнастика.

За матеріалами CountryLiving та Peta.org