Ця погана котяча звичка має логічне пояснення, також її можна позбутись

Опікуни котів могли неодноразово спостерігати таку картину: кіт спокійно споглядає якийсь предмет, а за кілька секунд той опиняється на підлозі. Котик далі дивиться. Це може бути горнятко на столі, дрібний декор на поличці, та просто що завгодно. Чому коти так роблять? Цьому є логічні пояснення.

Чому коти скидають предмети з поверхонь?

Є кілька причин такої поведінки пухнастика. Ось кілька з них:

Інстинкти . Коти – хижаки. Їх приваблюють різні об’єкти, що потрапляють в поле їхнього зору. Особливо ті, що швидко рухаються – їх можна наздоганяти, ловити і їсти. А якщо предмет не рухається, його можна порухати лапкою.

. Коти – хижаки. Їх приваблюють різні об’єкти, що потрапляють в поле їхнього зору. Особливо ті, що швидко рухаються – їх можна наздоганяти, ловити і їсти. А якщо предмет не рухається, його можна порухати лапкою. Привернення уваги . Іноді котики привертають до себе увагу перекиданням речей. Тварина швидко розуміє, що опікун починає говорити до неї, коли вона штовхає лапою до краю столу горнятко з водою.

. Іноді котики привертають до себе увагу перекиданням речей. Тварина швидко розуміє, що опікун починає говорити до неї, коли вона штовхає лапою до краю столу горнятко з водою. Тварині нудно. Якщо котику бракує інтелектуальної стимуляції в оточенні, він знайде спосіб розважитися самостійно. Особливо, якщо надовго лишити його самого.

Як зупинити небажану поведінку кота?

Для початку варто з’ясувати причину котячого шкідництва. Для цього поспостерігайте:

коли і де кіт перевертає речі;

чи є в цей час поблизу люди;

чи кіт просить уваги перед цим або, може, голодний тощо.

Далі простежте за своєю реакцією на скидання котом предметів зі столу. Чи привертає така поведінка улюбленця вашу увагу? Ця увага може бути навіть непомітною для вас. Чи годуєте, гладите котика, говорите з ним? Чи кладете скинуті речі назад (даючи тварині можливість повторити шкоду)? Несвідомо опікуни можуть підсилювати таку небажану поведінку в улюбленцях.

Подивіться на своє помешкання з перспективи кота: чи є тут місце, щоб лазити і ховатися, чи є у тварини достатньо різноманітних іграшок. Якщо тварині бракує розваг, то зіштовхування предметів з поверхень може бути найбільш захопливою забавкою під час нудного дня.

Коли ви зрозумієте, чому кіт так поводиться, зробіть наступне:

Організуйте простір в помешканні – сховайте крихкі предмети у недосяжному для котика місці, щоб вони не цікавили тварину;

Наповніть простір тим, що подобається коту, – дряпалками, іграшками, поличками, коробками тощо. У тварини має бути місце, де вона може пограти і відпочити;

Стежте за своїми реакціями – уникайте несвідомого підсилення небажаної поведінки, замість звертати увагу на тварину, коли вона робить шкоду, спробуйте ще до цього перемкнути її увагу на щось інше, цікаве для кота;

Грайте з котом – кидайте іграшки, смаколики, вчіть трюки тощо.

Якщо котик буде зайнятий цікавими справами, то йому і на думку не спаде перевертати горнятка зі столу.

За матеріалами PetMD