У кожного опікуна кота хоча б раз у житті виникало питання – а чи знає пухнастий своє ім’я, що ми так ретельно і з любов’ю обрали для нього? Науковці схиляються до думки, що коти можуть розпізнати своє ім’я, але не завжди обирають відкугнутися. Розповідаємо про це детальніше.

Чи знає кіт своє ім’я?

Ветеринари, які вивчають роботу мозку котиків, кажуть, що так, коти знають свої імена. Та розпізнають вони їх лише тоді, коли привчати пухнастиків до імені із позитивним підкріпленням та звертатися до них лагідно. У кота тоді виникає асоціація між своїм іменем та чимось позитивним і приємним – їжею, іграми, смаколиками тощо.

Щоб перевірити, чи знає кіт своє ім’я, покличте його без додавання жодних інших слів. Якщо тварина повертає до вас голову або розвертає тіло, значить, вона розпізнає своє ім’я.

Що ще розпізнають коти?

Котики знають голос свого опікуна. Отже, це не дивно, що вони відгукуються, коли їх кличе людина, яку вони люблять, та ігнорують заклик когось чужого. У 2013 році було маленьке дослідження на цю тему, в якому взяли участь 20 пухнастиків та їхні опікуни. Коли котів кликали четверо різних людей, вони відгукувалися на голос саме своєї людини. Науковці кажуть, що це – адаптація котів до сучасного світу, щоб знати, з ким добре і безпечно.

Також коти реагують на тон голосу – від нього може залежати, чи зреагує кіт на людину, чи проігнорує. Коти розуміють, яким тоном ми кличемо їх їсти, а яким – намагаємось заманити в переноску, щоб відвезти на огляд до ветеринара.

Навряд коти розуміють людську мову, але вони вчаться розпізнавати з контексту окремі слова, особливо – приємні, як-от їсти, смаколики, ліжко.

Чому кіт ігнорує моє звертання?

Якщо котики такі розумні і знають, що ми до них звертаємося, то чому іноді вони жодним чином не реагують, коли ми їх кличемо? Причина дуже проста: коти – незалежні істоти. Якщо ваш кіт знає своє ім’я, але не завжди відгукується, значить, він просто не хоче робити це зараз. У кожної тварини – свій характер.

Як навчити кота розпізнавати своє ім’я?

Ветеринари радять встановити у котика асоціацію свого імені з чимось приємним. Можна називати його ім’я перед тим, як запропонувати смаколик, іграшку чи погладити.

Також з котами можна спробувати таке ж тренування, як з собаками. Наша мета – щоб кіт зрозумів, що його ім’я – це важливо, і коли ми вимовляємо його, то хочемо, щоб кіт звернув увагу на нас. Отже, потрібно вимовити ім’я кота, коти він зверне увагу – зафіксувати це і дати йому смаколик. Ветеринари говорять, що кота, який знає своє ім’я, можна навчити й іншим речам і навіть трюкам.

Котики – неймовірні створіння, комунікація і спілкування з якими будуть чудовими, якщо лише приділити цьому трохи часу і терпіння.

За матеріалами PetsMD