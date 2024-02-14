Вакциновий кіт є запорукою здоров'я і своїх опікунів

Як і діти, коти потребують обов’язкової вакцинації від кількох небезпечних захворювань. Як і дорослим, з часом котам треба робити повторну вакцинацію. Щеплення допомагають не лише вберегти домашню тварину від смертельної небезпеки, а й зберегти здоров’я її опікунів. Розповідаємо, які щеплення потрібно зробити коту обов’язково та скільки це буде коштувати.

Для чого вакцинувати домашнього кота

Навіть якщо кіт ніколи не гуляє на вулиці та не спілкується з іншими тваринами, заразитися він може і вдома. Збудник захворювання можуть переносити люди та навіть комахи, він може бути на взутті, предметах побуту. Хай імовірність захворіти у домашньої тварини не надто висока, та вона є. Тому краще перестрахуватися і вакцинувати котика.

Обов’язкові щеплення для котів

Є чотири щеплення, що обов’язково потрібно зробити котові. Якщо це кошеня, то вакцинацію починають орієнтовно з 6-8 тижнів. Якщо це дорослий кіт з притулку і він не має щеплень або його історія вакцинації невідома, то їх треба зробити якнайшвидше.

Кота обов’язково потрібно вакцинувати від:

Сказу;

Панлейкопенії;

Каліцивірусу;

Герпесвірусу кішок.

Чому ці щеплення обов’язкові? Сказ – смертельний у 100% випадків. Людина може легко заразитися ним від тварини і якщо вчасно не отримає допомогу, також помре. Україна входить до переліку країн з високим ризиком зараження сказом.

Панлейкопенію по-простому називають чумкою. Тварина може заразитися тільки від інших кішок – хворих або вірусоносіїв, які вже перехворіли. Перші симптоми чумки – гострий розлад травлення, блювота, діарея, біль у животі. Все це викликає сильне зневоднення. У кошенят чумка у 90% випадків призводить до смерті, у дорослих тварин шанси вижити вищі, але вони на все життя залишаються вірусоносіями.

Герпесвірус кішок викликає ринотрахеїт. Інфекція передається від хворих кішок і тих, хто перехворів 8-9 місяців тому та раніше. Також герпесвірус можуть переносити люди і комахи. Симптоми захворювання – висока температура, риніт (нежить), кон’юктивіт, задишка. Зазвичай ринотрахеїт переходить в хронічну форму, ускладнюється іншими захворюваннями. Ризик смерті – 5-20%.

Каліцівіроз передається через контакт з хворою твариною, повітряно-крапельним шляхом, через предмети побуту. Захворювання має симптоми стоматиту, кон'юнктивіту, гострих респіраторних інфекцій, часто супроводжується кульгавістю. У кошенят великий ризик розвитку пневмонії. Каліцивіроз може протікати в прихованій формі. Летальність – 30%, за умови приєднання інших інфекцій смертність зростає до 80%.

Рекомендовані щеплення для котів

Окрім обов’язкових щеплень, є ті, що варто зробити коту, особливо у регіонах, де певні захворювання є поширеними. Ідеться про вакцинацію від:

Вірусної лейкемії (лейкозу);

трихофітії (стригучого лишаю);

хламідіозу.

Скільки коштує зробити щеплення коту

Вартість щеплення коту складається із вартості препарату для вакцинації та послуг ветеринара. У різних ветклініках вони відрізнятимуться.

В середньому, послуги з вакцинації коштують 100-250 грн. Ціни на препарати коливаються і становлять орієнтовно:

Від сказу – 125-300 грн;

Від герпесу – 150 грн;

Від каліцівірозу – 100-300 грн;

Від чумки – 100-300 грн.

Важливо, що в Україні є тривалентні вакцини – ті, що містять захист одразу від герпесу, чумки і каліцівірозу. Така вакцина обійдеться приблизно в 300-400 грн. Від сказу щеплення потрібно зробити окремо.