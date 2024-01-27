Низка досліджень показали, що попередній підхід до віку стерилізації тварини був нічим необгрунтований

Якщо у вашому домі з’явилося кошеня, рано чи пізно треба буде подумати про його стерилізацію або кастрацію. І краще – рано. Звісно, якщо ви не плануєте розводити кошенят. Розповідаємо, що радять ветеринари щодо стерилізації і кастрації, спираючись на наукові дослідження.

Для чого стерилізувати кішку чи кота

Для цієї процедури є кілька причин:

зменшення популяції безпритульних тварин;

зменшення ризику виникнення проблем зі здоров’ям у тварини (запалення матки у кішок чи запалення сечової системи у котів обох статей);

збільшення тривалості життя тварини (згідно з дослідженнями, стерилізовані кішки і кастровані коти живуть в середньому на 4,5 роки довше);

вплив на поведінку тварини (кішки не будуть нявчати, а коти – мітити територію під час періоду статевої активності, що у кішок, наприклад, буває приблизно кожні три тижні).

Міфи про стерилізацію кішок

Поширеною є рекомендація стерилізувати кішку після того, як вона хоча б раз народила кошенят. Дехто вважає, що тварині треба пройти принаймні один менструальний цикл перед стерилізацією.

Та численні дослідження показують, що це лише міф. Навпаки, вагітність і народження кошенят можуть спричинити проблеми у її здоров’ї, що виникатимуть і в майбутньому – ідеться про різні можливі запалення. Також не слід відкидати можливості передачі різних захворювань від кішки до кошенят.

Коли стерилізувати кішку чи каструвати кота

Кошенята досягають статевої зрілості приблизно у чотири місяці. І до п’яти місяців тварині варто провести відповідну її статі операцію. Дослідження показали, що якщо чекати довше – до 6-8 місяців, кіт або киця можуть гірше перенести втручання або довше відновлюватися після нього.

Навіщо чекати, якщо тварина дозріла, підросла у розмірах і звикла до опікуна? До слова, у ветеринарії існує також термін «ранньої стерилізації» – це коли операцію проводять у віці 8-12 тижнів. Це роблять у притулках для тварин, щоб уникнути небажаної вагітності та розмноження.

Якщо ви стали опікуном дорослої нестерилізованої тварини, провести операцію можна у будь-якому віці.

Ризики стерилізації чи кастрації

Стерилізація чи кастрація – це рутинна ветеринарна операція, після якої у більшості випадків котик чи киця повертаються додому того ж дня і повністю відновлюються до тижня. Та, звісно, це хірургічне втручання з анестезією та ризиком занесення інфекції.

Оберіть ветеринара, якому ви довіряєте і який ретельно обстежить тварину перед процедурою. Також розпитайте лікаря про анестезію. А ще – дотримуйтесь порад фахівця, якого обрали.

Зміни у догляді після стерилізації

Операція часто впливає на поведінку тварини – вона стає спокійнішою, більш лагідною і не «сходить з розуму». Це пов’язано, зокрема, зі змінами в обміні речовин в організмі котика.

Через ці зміни можуть також виникати проблеми. Коти і кішки після стерилізації схильні до набору зайвої ваги, що може сильно нашкодити їхньому здоров’ю. Тому стерилізовані тварини мають їсти спеціально призначений для них корм – можливо, доведеться змінити раціон. Також такі тварини потребують більше руху та фізичної активності – бавтеся зі своїм котиком, це піде на користь вам обом.