Таке розминання лапками - ще один спосіб котів спілкуватися з людьми про свої почуття

Такої дивної звички немає в жодної домашньої тварини. Але коти – особливі, тому мнуть лапками, наче місять тісто, подушки, ковдри, людей та інших котів. Чому вони це роблять і що це означає? Ось п’ять основних причин.

Поринути в спогади дитинства

Новонароджені кошенята ніжно мнуть лапками мамин животик, що допомагає стимулювати потік молока та відчувати себе комфортно і захищено. Дорослі коти можуть повторювати цей інстинктивний рух з раннього дитинства, щоб знову відчути безтурботний спокій.

Помітити територію

Коти – територіальні тварини. Вони позначають як своїх за допомогою секрецій навіть опікунів. На їхніх лапках також є залози, що виробляють пахучий секрет, а під час «замісу тіста» котячий запах передається предмету «масажу». Таким чином кіт може говорити «Це – моє».

Піддатись древнім інстинктам

Дехто з фелінологів вважає, що таке розминання чогось лапками може бути відголоском інстинктів диких котів, пращурів домашніх. Перед тим, як задрімати, коти у дикій природи мали вирівняти і розгладити місце для сну, переконатися, що нічого їм не заважатиме.

Показати любов

Коли кіт мне лапками свою людину, він говорить їй, що любить, що йому комфортно поряд і він вдячний за це. Чим сильніше кіт мне людину лапками, тим більше людина йому подобається. Це особливий спосіб показати любов, як-от облизування людини у собак.

Порозминатися

Коти полюбляють розтягуватися час від часу, щоб «розбудити» м’язи та стимулювати циркуляцію крові. «Вимішування тіста» може бути однією із таких вправ на розтяжку м’язів лапок.

Також така «вправа» дозволяє котику розслабитися перед сном через одноманітні повторювані рухи.