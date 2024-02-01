Сухий або мокрий: чи варто хвилюватися через котячий ніс
Усі, мабуть, чули «народну мудрість» про котячий ніс: якщо він холодний і вологий, значить, домашня тварина здорова, а якщо гарячий і сухий – вона захворіла. Наскільки це правда? Розповідаємо, що говорять з приводу котячого носика ветеринари.
Яким має бути ніс у кота?
Так, коти переважно мають вологий ніс. Але оцінка здоров’я і благополуччя тварини за цим критерієм буде перебільшенням, вважає ветеринар Арнольд Плотнік. Здорові коти можуть мати цілком сухий ніс, а зневоднені коти можуть мати вологий ніс.
Це нормально, коли рівень вологості котячого носа змінюється упродовж дня. Це залежить від багатьох причин зовні і всередині тварини, наприклад:
- На носі у котів є кілька потових залоз, через які виділяється рідина;
- Сльозові канали котів теж поєднані з носом і це теж може бути причиною його вологості;
- Кіт міг «митися», тому його ніс вологий;
- Або він пив воду з миски;
- Ніс кота може «підсохнути», якщо він ніжився на сонечку або грівся біля батареї.
Коли мокрий ніс у кота – це проблема?
Якщо ніс не просто вологий, а з нього буквально тече, це привід звернутися до ветеринара, каже лікарка Лорен Демос. Нежить у кота може бути викликаний різними проблемами зі здоров’ям:
- Запалення верхніх дихальних шляхів;
- Грибкова інфекція;
- Алергія;
- Поліпи в котячому носику;
- Захворювання зубів;
- У котячому носі щось застрягло.
Якщо ви побачили, що виділення з котячого носу мають домішки крові – негайно везіть тварину до ветеринара. Причинами можуть бути як отруєння токсинами, так і порушення згортання крові чи навіть рак.
На що ще звернути увагу?
Зміна рівня вологості носа у кота протягом дня – це нормально. Але якщо ця зміна дуже раптова і супроводжується іншими симптомами, як-от, зниження апетиту, надмірна спрага або сечовиділення, кашель, чихання, діарея тощо, це також знак показати тварину ветеринару.