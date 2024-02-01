Яким насправді має бути котячий ніс?

Усі, мабуть, чули «народну мудрість» про котячий ніс: якщо він холодний і вологий, значить, домашня тварина здорова, а якщо гарячий і сухий – вона захворіла. Наскільки це правда? Розповідаємо, що говорять з приводу котячого носика ветеринари.

Яким має бути ніс у кота?

Так, коти переважно мають вологий ніс. Але оцінка здоров’я і благополуччя тварини за цим критерієм буде перебільшенням, вважає ветеринар Арнольд Плотнік. Здорові коти можуть мати цілком сухий ніс, а зневоднені коти можуть мати вологий ніс.

Це нормально, коли рівень вологості котячого носа змінюється упродовж дня. Це залежить від багатьох причин зовні і всередині тварини, наприклад:

На носі у котів є кілька потових залоз, через які виділяється рідина;

Сльозові канали котів теж поєднані з носом і це теж може бути причиною його вологості;

Кіт міг «митися», тому його ніс вологий;

Або він пив воду з миски;

Ніс кота може «підсохнути», якщо він ніжився на сонечку або грівся біля батареї.

Коли мокрий ніс у кота – це проблема?

Якщо ніс не просто вологий, а з нього буквально тече, це привід звернутися до ветеринара, каже лікарка Лорен Демос. Нежить у кота може бути викликаний різними проблемами зі здоров’ям:

Запалення верхніх дихальних шляхів;

Грибкова інфекція;

Алергія;

Поліпи в котячому носику;

Захворювання зубів;

У котячому носі щось застрягло.

Якщо ви побачили, що виділення з котячого носу мають домішки крові – негайно везіть тварину до ветеринара. Причинами можуть бути як отруєння токсинами, так і порушення згортання крові чи навіть рак.

На що ще звернути увагу?

Зміна рівня вологості носа у кота протягом дня – це нормально. Але якщо ця зміна дуже раптова і супроводжується іншими симптомами, як-от, зниження апетиту, надмірна спрага або сечовиділення, кашель, чихання, діарея тощо, це також знак показати тварину ветеринару.