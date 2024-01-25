Розуміння котячих дивацтв приведе до ще більшої любові до них

Комусь може подобатися відчуття шершавого котячого язика на своїй щоці чи носі. Когось це може злегка дратувати, а ще хтось не може його терпіти. Та чи не кожен опікун кота хоча б раз задавався питанням: чому мій кіт лиже моє обличчя? Особливо серед ночі.

Є багато причин того, що кіт облизує ваше обличчя. Більшість із них пов’язані із котячою природою та інстинктами.

Кіт може облизувати обличчя людини, тому що:

Він таким чином вивчає світ навколо, зокрема, запахи;

Котик знудився і просить приділити йому увагу;

Він показує свою прив’язаність і любов до вас;

Кіт вважає людину частиною свого клану і намагається навчити котячим правилам;

Він помічає свою територію і вас як її частину.

Коли поспостерігати за котами, то можна побачити, що у спілкуванні між собою вони часто використовують облизування: іноді, щоб «прочитати» інший запах, часом, щоб «вимити» молодшого товариша тощо.

Якщо ж кіт облизує ваше обличчя надто часто або робить це настирливо, це є приводом звернутися до ветеринара та обстежити здоров’я вашого котика. Також така поведінка може свідчити про стрес у тварини.

Часто за допомогою «лизьк» котики створюють особливо ніжні стосунки зі своїм опікуном. Якщо шершавий котячий язик розбудив вас уночі, то це тому, що котик почувається в безпеці, розслаблено і добре поряд з вами і просто захотів про це сказати.

Як відповісти коту на облизування ним вашого обличчя? Лизькати його у відповідь не варто, а от погладити чи почухати, як йому подобається, потрібно. Також зважайте на свій і котячий стан здоров’я, адже у випадку послабленого імунітету в когось можна заразитися неприєними захворюваннями.

Розуміння котячої поведінки та «дивних» вчинків допоможе ще більше зміцнити ваші стосунки і привідкрити людям загадковий котячий світ.

За матеріалами thecatsite.com