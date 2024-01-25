Не пускати людей з тваринами в укриття стало не нормою, а порушенням законодавства

Міністерство внутрішніх справ України скасувало норму про недопуск тварин в захисні споруди цивільного захисту. Це означає, що дозволено брати собак і котів в укриття. Про це повідомляє зоозахисна організація UAnimals.

Юристи UAnimals у грудні, після скандалу у Києві, коли двох дітей з маленьким собакою не пустили в укриття під час вибухів, звернулись до керівництва МВС із пропозицією змінити й оновити його наказ від 2018 року із застарілою нормою.

Як стало відомо у четвер, 25 січня, із Офіційного вісника України, 10 січня 2024 року Міністерство внутрішніх справ скасувало норму про недопуск тварин в укриття.

Також є наповнення до відповодного наказу, в якому зазначено, що люди, які приходять в укриття з тваринами, мають розміщуватися в окремих приміщеннях або відокремлених місцях, постійно наглядати за твариною і дбати про безпеку інших людей, майна та самої тварини, дотримуватися санітарних норм.

«Тепер недопуск в укриття з твариною є порушенням!», – пояснюють в UAnimals.