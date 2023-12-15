У Києві двох дітей не пустили до укриття під час тривоги через собаку

У Києві охоронець школи не пустив до укриття під час тривоги двох дітей через те, що вони були із собакою. Про це 15 грудня повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Інцидент трапився напередодні, 14 грудня. Охоронець школи не пустив дітей до бомбосховища через те, що вони були з собакою. За словами міністра, така ситуація неприпустима і прокуратура вже розпочала досудове розслідування за цим фактом. Журналістка Тетяна Даниленко уточнила, що 11-річна Саша та 12-річний Богдан разом зі своєю собакою породи мальтіпу під час повітряної тривоги попрямували до укриття школи №40.

Охоронець відмовився пускати їх разом із твариною, однак діти не хотіли залишати улюбленця на вулиці. Коли Саша та Богдан побігли шукати інше сховище, над ними ППО збила ракету. Перебуваючи біля укриття, вони зателефонували мамі. За її словами, директор школи запевнив, що охоронець «не міг діяти інакше, адже в інших школярів могла бути алергія на собак».

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом завідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані та були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження (ч. 1 ст. 135 КК України). Санкція цієї статті передбачає обмеження або позбавлення волі строком до двох років.

Нагадаємо, У Києві 14 грудня, під час масштабної повітряної тривоги прогриміли вибухи. Вибухи у столиці було чути кілька разів. Перший раз – о 15:46 і пізніше – о 15:54. Згодом стало відомо, що росіяни завдали масованої атаки по Україні ракетами «Кинджал»